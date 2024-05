ViaRondon espera mais de 780 mil veículos no feriado de Corpus Christi

Concessionária estará com toda sua equipe preparada para a tranquilidade e segurança dos usuários

A ViaRondon Concessionária de Rodovia já se prepara para receber mais de 780 mil veículos no feriado de Corpus Christi. A “Operação Corpus Christi”, que tem início na quarta-feira (29) a partir das 0h e vai até o domingo (02), às 23h59, realizada pela Polícia Militar Rodoviária, contará com o apoio operacional da concessionária em todo seu trecho de concessão que vai do km 336,5 em Bauru (SP) ao km 667,63 em Castilho (SP).

Para auxiliar os usuários, a concessionária informa os melhores horários de saída e retorno, além de importantes dicas de segurança.

BOA VIAGEM

Viagem tranquila é viagem programada!

Saída: Opte por viajar fora dos horários de pico para evitar congestionamentos. Os melhores horários para sair são na quarta-feira (29), até às 14h, ou na quinta-feira (30), após às 14h.

Retorno: Planeje retornar para casa no domingo (02) à noite, após às 19h, para evitar os congestionamentos mais intensos.

VIAJE TRANQUILO!

A ViaRondon está de prontidão com toda sua estrutura e equipes na rodovia, estarão disponíveis mais de dez veículos de atendimento ao usuário, que realizam o serviço de inspeção de todo o trecho para a tranquilidade e segurança de seus usuários. Além de dez ambulâncias (uma equipada com UTI móvel), onze guinchos (oito leves e três pesados), um caminhão pipa para combate a princípio de incêndio, um caminhão boiadeiro para captura de animais e um veículo para controle de tráfego, coordenados pelo CCO – Centro de Controle Operacional.

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO E EMERGÊNCIA

Para a tranquilidade e conforto dos usuários, a ViaRondon oferece uma ampla estrutura em serviços de apoio: são 10 bases de Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU), com sanitários, fraldário, bebedouros d´água e atendimento a informações;

As bases de Serviço de Atendimento ao Usuários se encontram nos seguintes kms:

– Bauru km 349 + 950 (sentido Leste)

– Presidente Alves km 382 + 500 (sentido Oeste)

– Guarantã km 416 + 500 (sentido Leste)

– Guaiçara km 448 + 800 (sentido Oeste)

– Penápolis km 478 + 850 (sentido Oeste)

– Coroados km 507 (sentido Oeste)

– Araçatuba km 542 + 300 (sentido Leste)

– Valparaíso km 572 + 500 (sentido Oeste)

– Mirandópolis km 608 + 900 (sentido Leste)

– Andradina km 644 + 630 (sentido Leste)

Toda essa estrutura está à disposição dos usuários, durante 24 horas, e pode ser solicitada através do whatsapp (14) 99874-9424 ou pelo telefone 0800 72 99 300, onde os usuários conseguem solicitar diretamente ao Centro de Controle Operacional (CCO) todos os serviços oferecidos pela concessionária, além de informações e orientações diversas sobre a rodovia. Também estão disponíveis telefones de emergência instalados a cada quilômetro da rodovia no trecho entre o km 497+200 em Glicério e o km 665+870 em Castilho.

Além, dos telefones de emergência, os usuários contam com câmeras de monitoramento inteligente, diretamente interligadas ao CCO (Centro de Controle Operacional), que acompanham, durante 24h, todo o movimento da rodovia identificando, automaticamente, veículos parados na via ou acostamento agilizando o atendimento ao usuário.

FIQUE ATENTO AS DICAS DE SEGURANÇA

Para garantir uma viagem segura, sugerimos as seguintes medidas:

Verifique o estado do seu veículo antes de viajar, incluindo pneus, freios, óleo e sistema de iluminação.

Mantenha uma distância segura do veículo à sua frente e respeite os limites de velocidade.

Evite distrações ao volante, como o uso de celulares ou dispositivos eletrônicos.

Faça pausas regulares durante a viagem para descansar e esticar as pernas.

Esteja preparado para condições climáticas adversas e mantenha-se informado sobre as condições da estrada.

Todos os ocupantes do veículo devem utilizar o cinto de segurança corretamente, inclusive nos bancos traseiros.

Crianças deverão ser transportadas em equipamentos de proteção adequados: cadeirinhas, assentos e sempre utilizando o cinto de segurança. Animais de estimação devem ser levados em caixas de transporte próprias a fim de evitar reações imprevistas e, consequentemente, acidentes.

PRECISOU DE AJUDA – WHATSAPP (14) 99874-9424

A ViaRondon está comprometida em garantir a segurança e o conforto de todos os usuários durante o feriado de Páscoa. Lembre-se sempre de dirigir com responsabilidade e respeitar as leis de trânsito.

Para mais informações ou auxilio envie uma mensagem para nosso canal de atendimento via whatsapp, o número é (14) 99874-9424. Para utilizar o novo canal de atendimento, abasta apenas salvar o número em sua lista de contatos e iniciar uma nova conversa.

Sobre a ViaRondon: A ViaRondon é responsável, desde maio de 2009, pela administração de mais de 416 Km do Corredor Marechal Rondon Oeste no Estado de São Paulo. A concessionária gerencia o trecho que compreende 331,13 km da Via Rondon, SP-300 (entre o Km 336,5 em Bauru até o km 667,6 em Castilho) e, também, 23 rodovias de acessos (SPA´s) que totalizam 85,5 km. A concessão é de 30 anos.

Assessoria de Imnprensa