Guaraçaí iniciou quarta, 29, o 1º campeonato de Futebol Society com 16 equipes

GUARAÇAÍ – O prefeito Airton Gomes deu o pontapé inicial do 1º Campeonato de Futebol Society na quarta-feira,29. O evento esportivo aconteceu no complexo esportivo do estádio municipal com início às 19h.

De acordo com a secretária de esportes, Monise Andrade, o campeonato conta com 16 equipes inscritas, dez na categoria livre e outras seis na de veteranos.

“Esse é um momento muito aguardado e definimos duas categorias para agradar todos os públicos e de todas as idades. Queremos aproveitar para agradecer ao prefeito que investiu nas instalações esportivas do nosso complexo, fez toda reforma colocou nova iluminação”, destacou Monise.

O campeonato deverá durar pouco mais de três meses, com previsão da final ocorrer no dia 31 de agosto. Os jogos serão sempre às quartas e sábados.

Para o jogo de abertura haverá uma preliminar com as categorias de base. Em seguida pela categoria livre vão se enfrentar Fazenda Caetés e Viracopos.

Conheça quem são as equipes da categoria livre:

CATEGORIA LIVRE

CHAVE “A”

1 – E. C. 2 ALIANÇA

2 – A E C (J. ANDRADINA)

3 – VIRACOPOS

4 – FAZENDA CAETÉS

5 – A E C ACADEMIA C. AÇÃO

CHAVE “B”

1 – SHAKTAR DOS LEKS

2 – JUVENTUDE

3 – JUVENTUS

4 – PORVAS

5 – INTER DE MURU

CATEGORIA VETERANOS

A – JOTA CALÇADOS / VARIEDADES MIL

B – FARMÁCIA MULTIDROGAS / ÁGRICOLA MURBACH

C – PESQUEIRO DO RICARDINHO

D – MERCADINHO DO EDGAR / ADVOCACIA GABRIEL SOLANO

E – AGROPECUÁRIA FIUMAI/AGROGIL MIR./S A SOLDA

F – CONQUISTA / CASA DE MÓVEIS GUARAÇAÍ

TABELA DOS JOGOS

SABADO – 01/ JUNHO / 2024

16H – J. CALÇ./VAR.MIL X CONQ./C.MOV.GUAR. (CAT. VET.)

17H – INTER DE MURU X PORVAS (CAT. LIVRE)

QUARTA – 05 / JUNHO / 2024

19H45 – ACAD. C. AÇÃO X A E C (CAT. LIVRE)

20H15 – FAZ. CAETÉS X 2 ALIANÇA (CAT. LIVRE)

