Identificadas as 3 vitimas fatais do acidente na Integração

ANDRADINA – Foram identificadas as três vítimas fatais do gravíssimo acidente ocorrido às 18h de sábado (08), no Km 203 da rodovia Euclides Oliveira Figueiredo, a “Rodovia da Integração”, na pista sentido Pereira Barreto/Andradina, praticamente na área urbana. Dois dos corpos serão velados por um curto período por Andradina e depois os três corpos seguem para sepultamento na cidade de Sumaré/SP, onde moravam no bairro Joao Paulo Segundo.

Morreram no acidente Sebastião Pedro da Silva, de 65 anos, a esposa Maria de Fátima Siqueira da Silva, 62 anos e Maria Marilde Gomes da Silva, 72 anos. O esposo de Marilde, José Pedro da Silva, que também é irmão de Sebastião, segue internado por Andradina. Já a agente municipal de Saúde, Antônia Dolores da Silva Dias, a “Tonha”, 69 anos, foi transferida para Araçatuba com fratura de costelas e um coagulo na cabeça. Ambos não correm risco de morte.

“Tonha”, como é muito conhecida no patrimônio de Paranápolis, onde mora e trabalha na área rural com o programa de saúde e visitação nas casas das famílias moradoras naquele núcleo rural e propriedades vizinhas. Ela é irmã de Sebastião e José Pedro e os três, juntamente com as esposas deles dois, haviam deslocado até a cidade de Suzanápolis (próximo de Pereira Barreto), para visitarem outro parente em comum dos três. O acidente aconteceu no retorno para Paranápolis, momento em que chovia forte

VELÓRIO E SEPULTAMENTO

Conforme informações de uma sobrinha, os corpos de Sebastião Pedro da Silva e de sua esposa Maria de Fátima Siqueira da Silva, serão velados das 16h às 18h deste domingo (09), na funerária PAF de Andradina, de onde posteriormente, junto com o corpo de Maria Marilde Gomes da Silva, seguirão para a cidade de Sumaré, na região de Campinas, onde os três serão sepultados na segunda-feira, 10.

O ACIDENTE FATAL

Conforme informações do motorista do caminhão VW bau, na cor branco, da cidade de Guarapuava/PR, ele retornava da cidade de Paranaíba/MS, carregado com várias toneladas de mamão verde e seguia pela Integração, sentido Pereira Barreto/Andradina.

Na altura do Km 203 da “Integração”, próximo de uma subestação de energia e 3 km próximo do entroncamento com a rodovia Marechal Rondon, o motorista do Honda City, na cor chumbo, Sebastião Pedro da Silva, ultrapassou o caminhão baú e também um outro veículo de passeio, momento em que, ao ultrapassar esse segundo veículo, devido à chuva, perdeu o controle de direção, saiu para o lado direito da pista, bateu na defensa metálica (guard rail) e rodou, voltando novamente para a pista, sendo acertado em cheio em seu lado esquerdo pelo caminhão.

Segundo o motorista, ele ainda freou, mas devido o peso, não conseguiu evitar o choque.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, junto com equipes do DER – Departamento de Estradas e Rodagens e Polícia Rodoviária, e foi necessário o uso de equipamentos especiais para o desencarceramento das vítimas das ferragens.

O motorista do caminhão, de 35 anos, foi submetido ao teste do bafômetro, que não acusou ter ingerido bebida alcoólica. Depois do trabalho da perícia técnico/científica, o veículo de passeio foi retirado do local por um guincho do DER e o motorista do caminhão foi encaminhado ao plantão policial para registro de boletim e liberado ao término da ocorrência.