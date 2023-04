AME Andradina abre edital para contratação de serviços médicos

O credenciamento é direcionado para oito áreas de especialidades.

ANDRADINA – Começou nesta segunda-feira (10) e encerra na sexta feira (14) o chamamento Público com objetivo de credenciar pessoas jurídicas, para prestação de serviços médicos especializados na área de saúde das seguintes especialidades: cardiologia (realização de teste ergométrico), cirurgia vascular, endocrinologia, gastroclínica, urologia, neurologia, reumatologia e radiologia (ultrassonografia).

O Edital de Chamamento Público nº 001/2023 objetivando a contratação citada acima, estará disponível na Sede da O.S.S. Irmandade da Santa Casa de Andradina no endereço: Avenida Guanabara, nº 730, Centro, na cidade de Andradina – SP – Brasil, CEP: 16901- 100, Telefone: (18) 3702-1100 e na página oficial da O.S.S. Irmandade da Santa Casa de Andradina.

No caso de interesse e em havendo disponibilidade e capacidade técnica o credenciamento com a proposta deverá ser enviado, acompanhado dos arquivos que comprovem as capacidades, em formato PDF , para o email: departamento.juridico@ameandradina.com.br, aos cuidados de EMILIANA DE ALMEIDA VIEIRA PILLA – ADVOGADA entre os dias 10 e 14 de abril de 2023, até as 23 horas e 59 minutos, horário de Brasília, para que se sugere como endereçamento do e-mail a seguinte inscrição: “CHAMAMENTO PÚBLICO – REFERÊNCIA: 001/2023 – CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ÁREA DE SAÚDE”.