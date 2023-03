Suspeito de matar médico em Uchoa é preso em Dourados após acidente de trânsito

DOURADOS/MS – Na última sexta-feira (24) a Polícia Militar de Dourados/MS conseguiu localizar e capturar um homem que havia fugido de um acidente de trânsito e, ao checar o sistema policial, constatou que se tratava de um autor de latrocínio no estado de São Paulo.

Segundo apuração do Dourados News, o homem fechou uma pessoa que seguia de bicicleta. A vítima foi socorrida e encaminhada ao Hospital da Vida, enquanto o autor que seguia em uma caminhonete fugiu. Alguns motoqueiros seguiram o veículo e informaram à PM a localização do indivíduo.

Ele foi detido e durante a checagem, a polícia constatou que se tratava de Geraldo Eufrásio, de 45 anos, suspeito de ser autor de um crime de latrocínio (roubo seguido de morte), que vitimou o médico José Roberto Lopes Ruela, de 68 anos, em uma chácara no município de Uchoa, no estado de São Paulo.

O corpo do médico foi encontrado na quinta-feira (23) em estado de decomposição, sobre a cama na chácara onde passava férias. No local também foi apreendida uma marreta com vestígios de sangue. Segundo informações do D Hoje Interior, o médico foi visto pela última vez no domingo (19), quando teria recebido a visita de um amigo.

A PM de Dourados encaminhou o autor à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, Depac, como não houve flagrante do crime cometido em SP, ele onde ele foi autuado apenas pelo crime de Dourados, lesão corporal e abandonar o local do acidente.

Os policiais de SP foram acionados e já realizaram o pedido de prisão. Assim que a justiça deferir o MP eles devem vir ao MS para conduzir o autor de volta ao Estado.