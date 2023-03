Funcionário do SAAE São Carlos atropela e mata colega de trabalho com retroescavadeira

Homem ainda usa a concha do veículo para atingir a vítima várias vezes. Crime aconteceu na manhã de quarta-feira (22) e autor fugiu.

SÃO CARLOS – Uma câmera de segurança registrou o atropelamento e morte do funcionário do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) de São Carlos (SP) Iebel Garcia Silva, de 41 anos, na manhã de quarta-feira (22).

Segundo o SAAE, o atropelador é outro funcionário, Milton César Magalhães, de 44 anos, que fugiu após o crime.

O homicídio aconteceu na Rua George Ptak, no Jardim São Paulo, perto de uma unidade da autarquia.

Assassinato com retroescavadeira: ação comprova que homicídio foi intencional, diz delegado

A Polícia Civil instaurou inquérito e pediu a prisão temporária do suspeito de matar o colega de trabalho com uma retroescavadeira em São Carlos (SP). A expectativa é que ele se apresentasse ainda na quinta-feira (23).

“O advogado alegou uma possível legítima defesa por ele estar sendo ameaçado, mas o excesso comprova que foi intencional o homicídio”, disse o delegado Caio Gobato em entrevista à EPTV, afiliada da TV Globo.

Vítima e autor brigaram no trabalho em 2014 e foram punidos

O funcionário do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) de São Carlos (SP) Milton César Magalhães, de 44 anos, e o colega de trabalho Iebel Garcia Silva, de 41, já tinha brigado com a vítima em 2014, segundo a autarquia. Funcionários relataram que eles tiveram outras discussões até com uso de canivetes.

O motivo da discussão ocorrida há nove anos não foi divulgado, mas os dois funcionários foram punidos com suspensão de 30 dias após sindicância. Na quarta-feira (22), Magalhães usou o veículo de trabalho para atropelar e matar Silva.

Fonte: G1/São Carlos