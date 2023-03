SAP divulga total de apreensões em unidades prisionais do Oeste paulista

A SAP – Secretaria de Administração Penitenciária apresentou um balanço das apreensões realizadas em unidades prisionais subordinadas à Coordenadoria Regional Oeste da SAP entre 18 e 19/03/2023. Diante dos fatos, os visitantes foram conduzidos ao Plantão Policial das respectivas cidades e os sentenciados encaminhados preventivamente ao Pavilhão Disciplinar de cada unidade prisional, de onde responderão a Procedimento instaurado para averiguar a possível cumplicidade.

PENITENCIÁRIA “LUIS APARECIDO FERNANDES” DE LAVÍNIA (PII)

Sábado (18), durante procedimento de revista corporal através do aparelho de scanner, policiais penais visualizaram imagem suspeita no corpo de uma visitante. Tratava-se de um invólucro com 02 (dois) micro aparelhos celulares que foi entregue voluntariamente pela mulher.

Domingo (19), durante mesmo procedimento de revista, policiais penais identificaram imagem suspeita no corpo de um visitante. Em local apropriado, o homem entregou voluntariamente um invólucro com porção de substância aparentando ser o entorpecente Maconha.

Diante dos fatos, os visitantes foram conduzidos ao Plantão Policial e os sentenciados encaminhados preventivamente ao Pavilhão Disciplinar, de onde responderão a Procedimento instaurado para averiguar a possível cumplicidade.

PENITENCIÁRIA “ASP PAULO GUIMARÃES” DE LAVÍNIA (PIII)

Sábado (18), por volta das 10h30, uma visitante tentou adentrar na unidade prisional com objetos ilícitos. Ao ser submetida ao procedimento de revista corporal através do aparelho de scanner, policiais penais visualizaram imagem suspeita na altura da cintura da mulher. Ao ser indagada, logo confirmou estar trazendo alguns papéis escondidos no cós da calça. Em sala reservada, retirou a peça para vistoria onde ficou constatado a existência de 03 (três) papéis aparentando ser o entorpecente sintético M4, 02 (dois) papéis aparentando ser o entorpecente LSD e 01 (um) pedaço de papel com algumas anotações. Diante do fato, foi encaminhada ao Plantão Policial Civil onde ficou à disposição da autoridade competente. O sentenciado foi conduzido ao Pavilhão Disciplinar e responderá a Procedimento instaurado para levantamento da possível cumplicidade.

PENITENCIÁRIA “ASP LINDOLFO TERÇARIOL FILHO” DE MIRANDÓPOLIS (PII)

Domingo (19), por volta das 10h30, durante procedimento de revista corporal através do aparelho de scanner, policiais penais visualizaram imagem suspeita no corpo de uma visitante. A mulher trazia escondido consigo um invólucro com porção de substância esverdeada aparentando ser o entorpecente Maconha e 01 (uma) folha aparentando ser o entorpecente sintético M4. Diante do ocorrido, foi conduzida ao Plantão Policial e o sentenciado encaminhado cautelarmente ao Pavilhão Disciplinar, de onde responderá a Procedimento que averiguará a possível cumplicidade.

PENITENCIÁRIA DE VALPARAÍSO

Sábado (18), por volta das 10h30, uma visitante foi surpreendida quando tentava adentrar na unidade prisional, trazendo escondido em sua vagina um invólucro com porção de substância esverdeada aparentando ser o entorpecente Maconha. Durante procedimento de revista corporal, policiais penais visualizaram imagem suspeita na região da genitália da mulher que de imediato assumiu estar trazendo o objeto ilícito. Diante da ocorrência, foi conduzida ao Plantão Policial e o sentenciado encaminhado ao Pavilhão Disciplinar de onde responderá a Procedimento instaurado para averiguação da possível cumplicidade.

PENITENCIÁRIA “OZIAS LÚCIO DOS SANTOS” DE PACAEMBU

Sábado (18), uma visitante foi surpreendida quanto tentava adentrar na unidade prisional, trazendo escondido em seu corpo um invólucro com porção de substância esverdeada aparentando ser o entorpecente Maconha. O material estava introduzido no ânus da mulher e foi voluntariamente entregue à policial penal que realizava a revista. Diante do ocorrido, foi encaminhada, juntamente com o material apreendido à Delegacia de Polícia de Adamantina-SP.

Domingo (19), outra visitante foi flagrada durante o procedimento de revista, quando tentava adentrar na unidade prisional com anotações de nomes e valores referentes ao crime organizado. As anotações estavam no verso da calça da visitante. Diante do ocorrido, a mulher foi suspensa do rol de visitas.

Em ambas ocorrências, os sentenciados foram encaminhados cautelarmente ao Pavilhão Disciplinar de onde responderão a Procedimento aberto para apuração da possível cumplicidade.

CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Sábado (18), uma visitante foi impedida de adentrar na unidade prisional por ter sido flagrada com porção de substância semelhante ao entorpecente Maconha. O material estava escondido na blusa da visitante e foi encontrado durante procedimento de revista. Diante do ocorrido, a Polícia Militar foi acionada e conduziu a mulher, juntamente com o material apreendido, ao Plantão Policial. O sentenciado foi preventivamente encaminhado ao Pavilhão Disciplinar e responderá a Procedimento instaurado para averiguação da possível cumplicidade.

PENITENCIÁRIA DE FLORÍNEA

Sábado (18), durante procedimento de revista corporal através do aparelho de scanner, policiais penais visualizaram imagem suspeita na barra da calça de uma visitante. Tratava-se de 39 (trinta e nove) comprimidos aparentando ser estimulante sexual. A mulher alegou estar levando os medicamentos ao esposo que está recluso na unidade prisional. Diante da ocorrência, foi impedida de adentrar na penitenciária e foi também suspensa do rol de visitas. O sentenciado foi encaminhado preventivamente ao Pavilhão Disciplinar de onde responderá a Procedimento que averiguará a possível cumplicidade.