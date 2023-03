Futsal de Férias de Andradina tem final com show das torcidas

ANDRADINA – A Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Juventude, com apoio da Prefeitura de Andradina, programou para a noite desta sexta-feira, 03, a partir das 19h30, no GIME – Ginásio Municipal de Esportes Agenor Francisco da Cunha, a disputa da grande decisão do título do Campeonato de Futsal de Férias 2023 entre as equipes do ATC/Sucos Life X Juventude/Carvalho Gás. A premiação aos vencedores acontece logo após o apito final.

O ATC chegou até à decisão depois de um jogo eletrizante na partida válida pela fase semifinal da competição depois de derrotar o Boca Junior/Mult Farma por 5 a 3, em um placar que foi até fora da realidade do jogo, quando qualquer uma das duas equipes tiveram chances e condições de chegar à final. Ao ATC sobrou experiencia para tocar a bola quando estava em vantagem e concentração para suportar a pressão do aversário quando tentava empatar a partida. O quinto e decisivo gol deu ao time tranquilidade para tocar a partida até o apito final.

Já a grata surpresa do campeonato, o Juventude/Carvalho Gás reuniu uma garotada boa de bola e futuros craques dos gramados andradinenses e de toda região, fazendo uma bela campanha e na semifinal derrotando com méritos o co-irmão Juventude/Express também pelo placar de 5 a 3. Com isso o time se credencia a realizar um jogo de igual para igual com o ATC, forte adversário da noite da final desta sexta-feira (03).

ARTILHEIROS

O artilheiro antes da realização da final do Futsal de Férias 2023 é o garoto André da Silva (Meninos da Vila), com 8 gols, mas sua equipe está fora da decisão. Logo em seguida vem Isac Ribeiro (Carvalho Gás), com 7 gols e com possibilidade de o alcançar, já que vai participar da grande final desta noite.

Também com 7 gols cada, mas fora da final estão Mateus Vital (Juventude Express) e Victor Rodolfo (Zooi Tabacaria). Já Samuel Mathias, do Pumas Porto, tem 6 gols e também sua equipe está fora do campeonato.

Com 5 gols cada e remotas possibilidades de alcançarem a artilharia do campeonato estão: Pedro Henrique e Rafael Barbosa, o “Gamarra”, os dois do ATC/Suco Life, além de Alexandre Vitor e Murilo Dourado, os dois do Juventude/Carvalho Gás. Todos os quatro também estarão na grande final desta sexta-feira.

DEFESA MENOS VAZADA

A defesa menos vazada da competição antes da realização da grande final é do Boca Junior/Mult Farma, com 11 gols sofridos; depois vem a Auto Escola Piloto, com 10; Pumas Porto, 13; ATC/Suco Life, 14 gols. O outro finalista/Juventude Carvalho Gás, já sofreu 18 gols no campeonato.

SHOW DA TORCIDA

Este ano a participação da torcida foi diferente, comparecendo em grande número ao GIME desde as primeiras rodadas, já que não havia competições no local por praticamente dois anos e os torcedores estão aproveitando para matar a saudade do esporte com bola pesada, além de conhecer novos jogadores que estão despontando no cenário esportivo municipal.

Uma leva de garotos bons de bola, muitos deles de 16, 17 ou 18 anos, fizeram grandes apresentações e já despertaram interesses de outras equipes, principalmente aquelas que tem tradição de realizarem grandes campeonatos de futsal. Muitos desses garotos são originários do futebol de campo, mas se adaptaram rapidamente ao futsal. Isso também atraiu uma leva de adolescentes que queriam conhecer os “meninos”.

A demora no retorno às aulas de algumas escolas municipais também contribuiu para o comparecimento dos torcedores ao GIME, já que foram registradas a presença de muitas famílias e a criançada se divertiu pra valer.

Mais torcedores também acabou ajudando o comércio ambulante que se instalou em frente do GIME, principalmente depois que foi regulamentado o comércio no local durante esse período.

Hoje não será diferente e um grande numero de torcedores deve comparecer ao GIME para prestigiar a grande final, uns torcendo para o ATC e outros para o Juventude. Que vença o melhor.