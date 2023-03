Associação dos Engenheiros dá posse a nova diretoria para o biênio 2023/24

ANDRADINA – Em almoço festivo realizado no último sábado, 25, no CECAM – Centro Cultural e Assistencial Augusto Mariani, a A AEAR – Associação dos Engenheiros, Agrônomos e Arquitetos de Andradina e Região deu posse a sua nova diretoria para o biênio 2023/24, contando ainda com a presença de diretores estaduais do CREA/SP – Conselho Regional de Arquitetura, entre eles Mamede Junior (vice presidente estadual do CREA) e Ricardo Cury, da Regional VGI – Araçatuba. A animação esteve a cargo da dupla sensação do momento Marco Túlio & Luciano.

Fizeram parte da mesa dos trabalhos Cláudio Gotardo Filho, presidente da AEAR e conselheiro do CREA SP; Mamede Abou Dehn Júnior, vice presidente do CREA-SP e representando o presidente da entidade, Vinícius Marchesi; Edison Pirani Passos, gerente Regional GRE 1 CREA-SP; Ricardo Cury, Chefe Equipe da Regional VGo – Araçatuba; Rust Kleber Ferreira Moraes, conselheiro da AEAR no CREA SP, representando na Câmara da Engenharia Civil, além de Renato Arcanjko de Castro, diretor geral da Mutua SP. O protocolo do evento esteve a cargo do engenheiro civil Ernaldo Calvoso.

NOVA DIRETORIA DA AEAR

Vão compor a diretoria da AEAR – Associação dos Engenheiros, Agrônomos e Arquitetos de Andradina e Região para o biênio 2023/24, os seguintes membros:

Claudio Gotardo Filho (presidente)

Jéssica Afonso Gabriel (vice presidente)

Elisangela Maião Felipe (1ª secretária)

Jeferson Wilhiams Barbosa Nascimento (2º secretário)

Marcelo Augusto Mosconi (tesoureiro)

João Batista Costa Prado (2º tesoureiro)

CONSELHO DELIBERATIVO

Rust Kleber Ferreira Morais (presidente), é engenheiro civil e de segurança do trabalho;

MEMBROS DO CONSELHO:

Engenheiros civis: Ernaldo Calvoso, Wande Welder Ketelhut, Moacir Rodrigues Pereira, Nelson de Souza, Alexandre Catelazzi Pizzo, Adriano Esteves Souza, Jorge Abdo Abdala e Eduarco Carvalho dos Santos, além dos engenheiros agrônomos Fabiano Augusto Teno e Ailton Sadao.

DIRETORES OPERACIONAIS BIÊNIO 2023/24

Diretor de Engenharia Agrônoma: Carlos Bento N. Rocha

Diretor de Engenharia Civil: Juliana Rodrigues G. Almeida

Diretor de Engenharia Elétrica: Juliano de Souza Gatti

Diretor de Engenharia Mecânica: José Luiz Sanches

Diretor de Engenharia de Segurança do Trabalho: Raphael Delazari Sbizera

Diretor de Esportes: Fabio Eduardo Rodrigo