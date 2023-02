Começa nesta quinta a fase quartas-de-final do Futsal de Férias no GIME

ANDRADINA – A Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Juventude de Andradina, marcou para esta quinta-feira, 23, a partir das 19h30, no GIME – Ginásio Municipal de Esportes Agenor Francisco da Cunha, duas partidas válidas pela fase quartas-de-final do Futsal de Férias 2023. Na sexta-feira, 24, outras duas partidas definem os outros semifinalistas. Os confrontos são em sistema de mata-mata e quem vencer estará automaticamente classificado à seminal da competição. O evento tem o apoio da Prefeitura de Andradina.

No primeiro confronto da noite desta quinta-feira, 23, a partir das 19h30, o Azevedo Ferro e Aço/Porto enfrenta o time do ATC/Suco Life, em, uma partida cercada de muitas expectativas, já que a equipe do Porto é uma das mais tradicionais do futsal andradinense e atual campeã da competição, encarando um bom time do Andradina Tênis Clube. Uma enquete realizada em redes sociais dá ampla vantagem de vitória ao Porto, mas isso pode servir de estímulo para que os também experientes jogadores do ATc endureçam o jogo.

PREMIAÇÃO

Este ano haverá premiação aos campeões sendo R$3.000,00 (três mil Reais) ao campeão e R$1.000,00 (um mil Reais) ao vice campeão e R$ 500 (quinhentos Reais) ao Artilheiro e ao Goleiro Menos Vazado. Uma programação artística também irá entreter o público fiel que vai ao ginásio.

1º JOGO

AZEVEDO/PORTO X ATC/SUCOS LIFE

O Azevedo Porto terminou a fase classificatória com 10 pontos somados, sendo 3 vitórias e um empate, liderando o Grupo A no critério de saldo de gols sofridos.

Já o ATC terminou na vice liderança do Grupo B, com 9 pontos com três vitórias e uma derrota, justamente na última partida, quando tentava confirmar sua boa fase. Mas o tropeço não desestimulou seus jogadores, que vão entrar em quadra focados nesta noite e tentar desbancar o favoritismo do adversário.

SEGUNDO JOGO

ELITE/ZOOI TABACARIA X JUVENTUDE/CARVALHO GÁS

O segundo jogo da noite desta quinta-feira esta programado para ter inicio às 20h30, envolvendo as equipes Elite Conveniência/Zooi Tabacaria x Juventude/Carvalho Gás, em outro jogo que promete ser eletrizante pelas campanhas realizadas pelos dois times.

CAMPANHAS DAS EQUIPES

ELITE/ZOOI TABACARIA

O Elite/Zooi Tabacaria foi uma das gratas surpresas da fase classificatória ao conseguir uma até então ímprovável vitória frente ao ATC e terminar na liderança do Grupo B, com 10 pontos, sendo três vitórias e um empate. O triunfo deu confiança a seus jogadores e comissão técnica, como foi bem retratado nas fotos registradas daquela espetacular partida. O time agora tentará confirmar essa capacidade de virada em jogos difíceis.

JUVENTUDE/CARVALHO GÁS

O Juventude/Carvalho Gás fez uma grande campanha até agora no Futsal de Férias 2023, terminando a fase classificatória na vice liderança do Grupo A, mas com os mesmos 10 pontos do líder, perdendo apenas no desempate pelo critério de gols sofridos. Então o time também se credencia a uma vitória nesta decisiva noite de festa no esporte local.