Polícia Militar do Estado De São Paulo, imprensa e Clubes de serviço da região noroeste paulista se unem na arrecadação de alimentos para litoral paulista

Uma ação humanitária denominada SOS Área – 18 está envolvendo diversos órgãos públicos, clubes de serviço e veículos de imprensa da região noroeste paulista Araçatuba a saber:

– Imprensa regional;

– Rotary Distrito 4.470;

– Polícia Militar;

– Polícia Militar Rodoviária;

– Defesa Civil.

A campanha tem a finalidade de arrecadação de:

– gêneros alimentícios não perecíveis,

– água mineral,

– materiais de higiene,

– outros itens diversos não perecíveis.

Os pontos de entregas dos donativos serão:

– Todas as unidades da Polícia Militar da área CPI-10, região Araçatuba, Andradina e municipios abrangidos;

– Todas as bases da Polícia Rodoviária da região noroeste paulista;

– Todos os Rotary Club de cada município que engloba o Distrito 4479, que abrange parte do Mato Grosso do Sul e parte do Estado de São Paulo.

Os itens arrecadados serão destinados às vítimas da enchente que vem castigando o litoral norte paulista desde o último domingo (19).

O Rotary em São Sebastião não tem sede própria, então todo material está sendo encaminhado para a Assistência Social da Prefeitura da capital.

A participação da imprensa regional foi idealizada pelo jornalista Roni Paparazzi, de Castilho.

Os donativos serão transportados para as vítimas da tragédia, que vitimou até o momento 44 pessoas (43 em São Sebastião e 1 em Ubatuba) e outras 49 pessoas estão desaparecidas.

Segundo dados da Defesa Civil, em todo o estado, há 1.730 desalojados e 766 desabrigados em decorrência das chuvas, com maior número registrado no litoral paulista.

” O mundo que queremos muitas vezes não é o mundo diante dos nossos olhos”.

Maiores informações para aderir a campanha Araçatuba 18-99636-8698 e 18-99171-3395

Andradina 18-99660-7806

SECOM SOCIAL PMESP