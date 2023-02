Rapaz morre após ser baleado em Avanhandava

Ainda não se sabe por quantas pessoas a vítima foi surpreendida

Rafael Ferreira Santos, de 30 anos, morreu após ser baleado na noite de domingo (19), em Avanhandava. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. O crime ocorreu na rua Takino Hirata, no Vale dos Signos.

Segundo o que foi apurado, o rapaz chegou ao local com um Corolla, quando teria sido surpreendido e, por motivos a serem apurados, baleado. Ainda não se sabe se foi por uma pessoa ou mais.

Informações preliminares seriam de que foi ordenado que a vítima entregasse a chave do automóvel. O portão de uma residência teria sido atingido com um tiro. Santos foi levado ao pronto-socorro da cidade e, diante da gravidade, transferido para o PS de Penápolis, no entanto, não resistiu e veio a óbito.

A Polícia Militar foi acionada e esteve no local onde a vítima foi baleada. Buscas estão sendo feitas na tentativa de localizar suspeitos do crime. Equipe do IC (Instituto de Criminalística) está na via realizando perícia, assim como o delegado plantonista.

O corpo do jovem será encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) de Araçatuba, onde passará por exame necroscópico e, em seguida, liberado aos familiares para velório e sepultamento. O caso será apurado pela Polícia Civil. (Por Ivan Ambrósio/ Jornal Interior, parceiro do RP10)

Fonte: RP10