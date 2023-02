Carreta carregada com 28T de celulose tomba no trevo de Nova independência

NOVA INDEPENDÊNCIA – O motorista Valdir Aparecido de Souza,44 anos, sofreu luxação no punho direito e um trauma abdominal provocado pelo cinto de segurança, ao tombar a carreta que dirigia na noite de terça-feira, 07 de fevereiro, mais um caminhão tombou no trevo de Nova Independência. É o primeiro do ano, mas em 2022 foram pouco mais de 10 tombamentos no mesmo local.

Segundo o motorista, ele transportava 28 toneladas de pasta base de celulose, saindo com a carreta Scânia p360, de Três Lagoas/MS com destino a Buenos Aires, na Argentina, com previsão da viagem duraria pouco mais de uma semana. Ele tem 14 anos de estrada e é natural de Foz do Iguaçu/PR.

Quando seguia pela rodovia Euclides Oliveira Figueiredo, a “Rodovia da Integração” (SP 563), ao contornar o trevo de acesso ao município de Nova Independência, perdeu o controle de direção devido todo o peso da carga ir para o lado direito e acabou tombando o veículo além do leito carroçável.

Para sorte dele a carreta tombou do lado contrário ao do motorista e ele sofreu uma luxação leve no punho do braço direito e um pequeno trauma abdominal devido o tranco do cinto de segurança. Quando foi sair do veículo pela sua porta, acabou sofrendo uma queda dentro da cabine e caindo sobre o braço já machucado, necessitando do auxílio dos bombeiros para sair do veículo.

A carreta Scânia, assim como o reboque, sofreram algumas avarias e foi retirada do local pela empresa de seguro contratada, assim como a carga teve trasbordo para outra carreta da empresa de transportes. (fotos: Manoel Messias e Sidnei Ferreira)