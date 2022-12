FUTBAR Safira Sport premia vencedores do 1º Torneio Interno

Também já foram doados para a Camenor os brinquedos arrecadados na competição

ANDRADINA – A arena Safira Sport, localizada na rua Corumbá, próximo ao cruzamento com a Av. Guanabara sob nova direção de Gilmar Herculano Júnior, o “Boi”, realizou na noite do último dia 20 a final do 1º Torneio Interno FUTBAR Safira Sport de Natal, tendo como grande campeão o time do “SÓ BOI”, ao vencer por 3 a 2 a equipe do Danone Boca. Logo após o apito final do árbitro Alberto Pipino, passou-se à premiação aos vencedores. Um pequeno churrasco foi oferecido aos participantes do torneio.

Participaram da competição organizada pelo FUTBAR Safira Sport e Hugo Zamboni os seguintes times: Hugo Zamboni Brasil; Hugo Zamboni Croácia; Danone Boca; Danone River; Arrancatoco e Só Boi, o grande campeão, com todas as equipes formadas por jogadores que frequentam e são mensalistas no Futbar.

ARTILHEIRO

O artilheiro do torneio foi Patrik (do time Danone Boca), com 6 gols, também autor do gol mais bonito do torneio, recebendo dois troféus pela façanha.

DEFESA MENOS VAZADA

A defesa menos vazada do torneio foi com o goleiro Luan (do Danone River).

GESTO DE NOBREZA

Segundo os organizadores Gilmar “Boi” e Hugo Zamboni, o objetivo do torneio foi a doação de brinquedos destinados a Camenor – Casa do Menor “Leda Furquim Atílio”, com a inscrição valendo um precioso troféu em forma de brinquedo.

ENTREGA DOS TROFÉUS

Gilmar Herculano Júnior, o “Bói” e o vereador Hugo Zamboni realizaram na semana que passou a entrega dos brinquedos arrecadados para as crianças da Camenor, sendo representada no ato pela ex-presidente e grande colaboradora Elza Mazzin Tsubone, que se mostrou muito feliz pela iniciativa dos dois representantes da sociedade andradinense. “São ações como essa que nos fazem acreditar muito ainda no ser humano de bem, de pessoas como ele e tantos outros que se preocupam com o próximo, principalmente com nossas crianças, o futuro do Brasil”.

Finalizando, concluiu ela emocionada: “Gostaríamos de agradecer a todos que colocaram em prática a competição e participaram do 1° Torneio Interno Futbar Safira Sport de Natal, com objetivo de arrecadação de brinquedos a serem doados para nossa entidade. Gratidão a todos que contribuíram de alguma forma para alegrar o coração de nossas crianças”. Muito obrigado!.

PARABÉNS DO BOI

O novo empreendedor do FUTBAR Sport, Gilmar Herculano Júnior, o “Boi”, todos os presentes e os participantes do torneio, verdadeiros campeões de solidariedade e avisa que no ano de 2023 aquele espaço esportivo terá a realização de vários campeonatos com o mesmo intuito de ajudar o próximo, todos voltado à solidariedade.

Ele também informa que o espaço vai incrementar as aulas de futvolei; beach tênis e voltar a utilizar com frequência o campo Society, para isso está agilizando vários contatos.

PARABÉNS DO ZAMBONI

Zamboni parabeniza a equipe campeã “Só Boi”, representada pelo capitão Márcio, ao Patrick pelos prêmios de artilharia e gol mais bonito e ao Luan, pelo prêmio de goleiro menos vazado. “Fico feliz de ter ajudado na organização do torneio que teve como inscrição a doação de brinquedos que serão destinados a Camenor @camenorandradina”.

Agradeço imensamente a todos amigos participantes que representaram a minha turma a “Equipe Zamboni” na fase final. Muito orgulho de vocês. Logo mais tem outro.