Petiscaria e Grill Nova Opção deseja Feliz Ano Novo a todos clientes e amigos

ANDRADINA – A família Petiscaria e Grill Nova Opção, localizada na pracinha do bairro Santa Cecília, deseja a todos os amigos e clientes, um feliz 2023 e que papai do céu possa propiciar a todos, indistintamente, um ano de muitas conquistas, saúde e que possam desfrutar novamente do espaço e refeições oferecidos pela empresa, igualmente foi no ano de 2022. Vocês são a força que nos impulsionam para que possamos ser melhores a cada dia deste próximo ano. Minha família servindo a sua família.

Como vem fazendo em todas as ocasiões especiais do ano, a direção da Petiscaria e Gril Nova Opção faz questão de registrar os momentos felizes que as famílias que por lá comparecem passam entre seus membros, indistintamente, ainda com o diferencial: se alguém não quiser aparecer, sem problemas, a vontade de todos é soberana sempre.

A reportagem do site Mil Noticias tem comparecido em várias dessas ocasiões e em muitos casos registra aniversários, noivados, reunião ou confraternização de empresas. Há um espaço especial para isso, em um salão amplo e arejado. Mas se os clientes preferirem, pode-se juntar o tanto de mesas necessário para o número de pessoas que por lá comparecem.

Neste final de ano não está sendo diferente e por várias vezes na semana que findou, antes do Natal, o repórter fotográfico Manoel Messias foi ao local e registrou a presença de muitas famílias, muitas crianças também, que aproveitam para brincarem no parquinho instalado na praça Santa Cecíilia.

A Petiscaria e Grill Nova Opção deseja Feliz Natal e Feliz Ano Novo a todos seus clientes e espera conta com a presença de todos novamente neste ano que se inicia.