Final de Campeonato interno e confraternização marcam fim de ano do Cecam

ANDRADINA – O Cecam – Centro Esportivo, Cultural e Assistencial Augusto Mariani, realizou na noite do último dia 16, a final de seu campeonato interno tendo como campeã a equipe do Prando, ao vencer nas penalidades o time WWM, por 3 a 2, depois de empate em um gol no tempo normal. A cerimônia de premiação aconteceu durante o jantar de confraternização entre associados e familiares, além da transição para a nova diretoria eleita para o biênio 2023/24.

A equipe do Prando Transportes foi a grande surpresa do campeonato interno deste ano, já que na fase classificatória venceu apenas uma partida e, na semifinal venceu por 3 a 0 o favoritíssimo Dogão Lanches. Na final também desbancou o favoritismo do time WWM, empatando no tempo normal e conquistando o título nas penalidades, não perdendo nenhuma das 3 cobranças.

PREMIAÇÃO

Campeão: Prando Transportes, vice WWM e terceiro lugar o Dogão Lanches.

ARTILHEIROS

Novos: Marcio Tuffy (WWM, 8 gols)

Veteranos: Rogério Tuffy (Prando, 6 gols)

Master: Valdir Hirano (Dogão, 2 gols)

MELHOR DEFESA

Jovi/Qually (Goleiro Bruno)

DESTAQUES DA COMPETIÇÃO

Categoria Novos: Wellington (Prando)

Categoria Veteranos: Ricardo (Prando)

Categoria Master: Geraldo (WWM)

JANTAR DE CONFRATERNIZAÇÃO

Dezenas de associados, familiares e pessoas especialmente convidadas participaram do tradicional jantar de confraternização de final de ano, animado pelo músico Marcos, iniciado logo após o final do torneio interno, ocasião em que foram homenageadas com mimos, diversas pessoas que contribuíram muito para o bom funcionamento do clube Cecam durante este ano de 2022.

Além da diretoria propriamente dita, o sócio Geraldo Vitor, foi um dos lembrados pelo importante suporte elétrico dado ao clube ao longo desses anos. Outros também lembrados são Zezão Aparecido, Tucão, Helião e Manoel Guedes, o “Mané Portugues”, por sempre ajudarem os times que representam o clube em campeonatos, além do tradicional churrasco regularmente realizado.

MANOEL MESSIAS