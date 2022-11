Leilão de Gado em prol do Hospital de Amor será nesse domingo em Castilho

CASTILHO – Será nesse domingo, dia 20 de novembro, o 1º Leilão de Gado “Direito de Viver” em Castilho, na estância J. A. Abdalla. O evento é organizado pelo grupo castilhense de padrinhos voluntários do Hospital de Amor de Barretos.

Entre gados e prendas, foram arrecadados pouco mais de 100 itens a serem leiloados. Os doadores são empresários e pequenos produtores rurais de Castilho e região.

Até o momento o grupo já havia arrecadado 60 cabeças de bovinos, 10 leitoas, seis carneiros e diversos outros brindes, entre eles uma camisa oficial do Santos Futebol Clube autografada pelo atacante da Seleção Brasileira, Neymar.

No local do evento será servido almoço a partir das 11h. A estância J. A. Abdalla fica na estrada que liga Castilho a Paranápolis, cerca de 300 metros após a estrada de ferro. Toda renda será 100% revertida ao Hospital de Amor que atende pacientes do Brasil inteiro.

DIVULGAÇÃO