Nova Independência sedia 1º Encontro de Motoqueiros

A cidade de Nova Independência sedia neste domingo (20), a partir das 11h, seu primeiro encontro de motociclistas com ponto de concentração no Deck Steak Bar, localizado na principal avenida do município: Av. Eurico Soares Andrade, centro. Todos os motociclistas das regiões de Andradina e Dracena estão convidados.

Segundo os organizadores, haverá música ao vivo com animação de Dorph Ralls e também será servido costela no rolete. Voce poderá passar horas agradáveis com seus familiares e amigos em um ambiente saudável.