Começa neste sábado a fase quartas-de-final do Bate Coração 2022

Duas partidas hoje (19) e outras duas no domingo (20), em sistema de mata-mata, definem os semifinalistas da competição

ANDRADINA – A secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Juventude programou para este final de semana: sábado (19) e domingo (20), 4 partidas válidas pela fase quartas-de-final do Campeonato de Futebol Bate Coração, para atletas acima de 35 anos, versão 2022, em disputa no sistema mata-mata, ou seja, perdeu está fora das semifinais e da competição.

Sábado – 19/11

Clube Cecam – 17h

Cecam/PSG X ATC Amigos

Clube ATC – 17h

Guarani/ATC X Nosso Clube Guaporé

Domingo – 20/11

Clube ATC

8h15 – Lyon FC X Atlético Amigos Concenge

9h15 – Master Guarani X Santo Antônio

RESULTADOS DA ÚLTIMA RODADA

CECAM/PSG 4 X 0 PSG/São Gabriel

A última rodada realizada no sábado (12), entre o CECAM/PSG 4 X 0 PSG/São Gabriel, a equipe derrotada tinha uma leve esperança de ficar com uma das vagas, pois teria que vencer, porém, resistiu enquanto tinha folego e correu muito no primeiro tempo, levando apenas um gol na etapa inicial, e que gol do ala do Cecam, Gilmar “Ratinho”, de bicicleta, depois de pegar um rebote do goleiro adversário.

Porém, no segundo tempo o São Gabriel não teve forças para resistir ao melhor futebol do adversário que, completo, tocou muito a bola e foi questão de tempo de ampliar o placar. Marcinho Tuffy marcou 2 vezes e Val Zocatelli, outro golaço.

Master Guarani 5 x 2 Atlético Amigos Concenge

No jogo realizado na manhã de domingo (13), o Máster Guarani provou que os “velhinhos” são bons de bola mesmo e impunha uma goleada frente ao esforçado Concenge, que tinha consciência de que a parada ir ser difícil. O cansaço do Concenge foi notório no final do primeiro e na virada pra o segundo tempo foi comprovado quando não conseguia conter os avanços do time adversário. Pelo menos a equipe fez bonito ao conseguir a classificação para a próxima fase e espera jogar de igual para igual contra o Lyon FC.

ARTILHEIROS

Os artilheiros da competição conforme última atualização enviada ao site Mil Noticias são os seguintes:

Rodrigo dos Santos e Cláudio Ribeiro Lopes, os dois do Guarani/ATC, com 4 gols cada; Com 3 gols cada estão Anderson Barbosa, Marcinho Tuffy, Walter “Tanque”, e Valdenir Rodrigues, o “Tranin”, os quatro da parceria Cecam/PSG, e Silvio Pereira, do ATC Associados.

MELHOR DEFESA

A melhor defesa da competição até o momento é a do Cecam/PSG, que ainda não tomou nenhum gol, mostrando um sistema defensivo sólido e de muita concentração, além de um excelente goleiro. A sua robustez corporal enganou muita gente, mas Dênis é um excelente atleta e compromissado com seus companheiros.

SUSPENSOS

Vários atletas estão suspensos dessa fase e alguns até do restante do campeonato devido a penas pesadas por jogadas violentas em campo ou algum outro tipo de infração. São eles:

Carlos Eduardo (ATC Associados) e Tony Ramos Ferreira (Lyon FC), os dois com penas de 365 dias + 10 jogos cada um; Ricardo Giuntini (PSG/São Gabriel), 180 dias; Juliano Flores (N. C. Guaporé), Marcio Richardes e Ricardo Richades, além de Rodrigo Lima, o “Tieta”, os três atletas do Santo Antônio tem mais um jogo para cumprir cada um. Cláudio Cotugno, o “Tuca”, do Máster Guarani e Euclides Souza, do PSG/São Gabriel, também um jogo cada a cumprir de suspensão.

PENDURADOS

Nivaldo Pereira Júnior, o “Alemão”, do Guarani/ATC e Wagner Nascimento (Guaporé), os dois com dois cartões amarelos cada.