Câmara de Vereadores concede título de Cidadão Andradinense ao tabelião Fábio Silvino

ANDRADINA – A Câmara de Vereadores de Andradina, através do vereador Professor Luzimar, realizou na noite de quinta-feira, 20, cerimônia de entrega do título de “Cidadão Andradinense” ao tabelião Fábio Silvino, com a presença da esposa, filhos, irmãs e pais do homenageado, além da presença do vereador propositor, Professor Luzimar, de Jonílcio Avelino da Silva, o “Professor Careca”, que presidiu a sessão especial e Eloá Pessoa. Fábio, que nasceu em Araçatuba, já se considerava andradinense de coração e agora o é, de fato.

Prestigiaram ainda o evento o engenheiro civil Marcelo Mosconi, cunhado do homenageado, o advogado Betreil Chagas Neto, entre outros amigos. O protocolo do evento esteve a cargo de Regis Renner

QUEM É FÁBIO SILVINO

Fábio Silvino nasceu no dia 25 de setembro de 1979, na cidade de Araçatuba-SP, filho de Irani Silvino, popular ‘GUDA’ e Doniseth de Oliveira Silvino, mais conhecida como ‘DOLI’. Logo após o seu nascimento, veio para Andradina, onde seus pais já residiam.

É o segundo filho do Casal, sendo que possui duas irmãs (Fabiana Silvino Mosconi (Primogênita) e Flaviane Silvino Canevazzi (caçula)).

Na infância, Iniciou sua vida escolar na rede pública de ensino, cursando a pré-escola, na escola Municipal Ana Maria Marinho Nunes, depois ensino fundamental 1 e 2 na escola estadual Francisco Teodoro de Andradina, concluindo o ensino médio na Escola Estadual João Brembati Calvoso.

Em 1998, iniciou a graduação no curso de Direito nas Faculdades Integradas Toledo na cidade de Araçatuba/SP.

No mesmo ano, foi aprovado no concurso público da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, para o Cargo de Oficial Administrativo, lotado na Penitenciária cidade de Andradina, função que exerceu até o início do ano de 2003.

Em maio do ano 2003, com 23 anos de idade, assumiu o cargo de Diretor de Núcleo de Prontuários da Penitenciária de Avanhandava/SP, função que exerceu até o início de 2005, quando exonerou-se para exercer a atividade da Advocacia.

Iniciou a carreira como advogado no escritório do saudoso Dr. José Roberto Lopes.

Em 2006, assumiu o cargo de Advogado do grupo empresarial do atual prefeito de Andradina (Dr. Mario Celso Lopes), desenvolvendo a função de Coordenador do Departamento Jurídico até o ano de 2009, ano em que precisou se desligar da função, para iniciar a preparação para concurso público.

Em 2010, após um evento trágico na vida do Dr. José Roberto Lopes, com o objetivo de auxiliá-lo, retornou ao Escritório, exercendo a advocacia até a sua aprovação, ocorrida no ano de 2011, no 7º Concurso Público de Provas e Títulos para a outorga de delegação de serventias extrajudiciais do TJ/SP para provimento de Tabelião do estado de São Paulo, época em que se tornou titular do Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais e Tabelião de Notas do município de Itapura/SP, função que exerce até os dias atuais.

Desempenhou a atividade de Professor, lecionando a Disciplina de Direito Civil no Curso de Direito da Fundação Educacional de Andradina/SP, no 2º semestre do ano de 2020.

No campo pessoal, durante a sua juventude (período de 1995 a 2003), participou ativamente da comunidade católica andradinense, na Matriz de São Sebastião, participando de grupo de canto, grupo de jovens, bem como grupos de orações da Renovação Carismática de Andradina/SP.

Em 2011, casou-se com Bruna Garcia Melo Silvino, sendo que do casamento nasceram 3 filhos: João Lucca Melo Silvino (04 anos); Thiago Melo Silvino (2a e 9 meses) e Pedro Henrique Melo Silvino (11 meses);

Mesmo exercendo a sua função Oficial de Registro Civil e Tabelião de Notas, na cidade de Itapura/SP, optou por fixar residência e domicílio na acolhedora cidade de Andradina/SP.