Secretaria de Esportes realiza 2ª rodada do Bate Coração 2022

ANDRADINA – A Prefeitura de Andradina, através da Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Juventude realiza a partir deste sábado (15), a segunda rodada do Campeonato Municipal de Futebol Mini Campo Bate Coração, categoria 35 anos, versão 2022, com a realização de outras quatro partidas, nos campos do Guaporé, ATC e Cecam. Um bom público já acompanhou a 1ª rodada e promete ir aumentando a medida que os jogos foram se realizando.

Confiram os locais e horários dos jogos:

Dia 15 – Sábado – Campo Guaporé

18h15 – Nosso Clube Guaporé x Máster Guarani FC

Dia 16 – Domingo – Campo ATC

8h15 – Lyon FC X Guarani/ATC

9h15 – Santo Antônio X ATC/Amigos

Dia 16 – Domingo – Campo Cecam

9h – Cecam/PSG X Atlético Amigos Concenge

Folga: PSG/São Gabriel

PRIMEIRA RODADA

Com a participação de 9 equipes e a realização de 4 partidas (uma esquipe folgou), a Prefeitura de Andradina deu início no último final de semana (08 e 09/10), o Campeonato de Futebol Mini Campo, categoria 35 anos acima, atraindo já um bom público.

ABERTURA

A abertura da competição aconteceu na tarde do último dia 08, às 17h, no campo do ATC, quando houve uma cerimônia com as execuções do Hino Nacional e do Município. No domingo, outros três jogos fecharam a primeira rodada dessa importante competição, que reúne muitos ex-atletas profissionais atraídos pelo bom nível do esporte andradinense e certa compensação financeira por parte dos presidentes de algumas equipes.

Confiram como foram os jogos:

GUARANI/ATC 4 x 1 SANTO ANTÔNIO

A partida inaugural da tradicional competição aconteceu entre duas das principais agremiações da cidade, vencedoras de vários torneios e em várias categorias. Desta vez, a exemplo do que aconteceu nos mais recentes campeonatos, o Guarani derrotou seu rival o Santo Antônio e por goleada de 4 a 1, mostrando mais uma vez que é um sério candidato à disputa do título máximo do torneio.

Marcaram para o Guarani/ATC: Rodrigo Barros, Clayton Lopes (Alemãozinho), Nivaldo Júnior (Alemão) e Téssio Ortuzal. Para o Santo Antônio Marcou o atacante Carlos Eduardo, o “Kadu”.

CECAM/PSG 5 x 0 NOSSO CLUBE GUAPORÉ

Outra equipe bastante tradicional na competição de Bate Coração, o Cecam, que vem este ano em parceria com o PSG, montou um bom plantel e promete “brigar” pelo título do tradicional torneio, que reúne ex-jogadores que aturam profissionalmente.

O Cecam encarou em sua praça esportiva o Nosso Clube Guaporé, formado por vários sócios do clube e alguns deles já passando da faixa dos 40 anos, que sentiram o peso de uma partida dura, com muita correria. Alguns jogadores do time derrotado também sentiu estar um pouco acima do peso e por isso não foram capazes de impedir o melhor futebol do Cecam e a goleada.

Mesmo assim, um dos seus idealizadores, o atleta Maurício Carneiro já considera uma vitória a equipe do Nosso Clube Guaporé estar participando de tão importante competição.

ATLÉTICOS AMIGOS CONCENGE 1 X 1 PSG/SÃO GABRIEL

Outras duas equipes formadas por amigos para participação no Bate Coração 2022 e que deram tudo de si para fazerem uma boa partida realizada na manhã de domingo (09), no campo do ATC. Muita correria, poucos gols, porém, acabaram terminadas empatas e com a impressão que, com menos afobação, podem terminar essa fase classificatória com uma boa colocação em sua chave. Precisam só afinar o melhor futebol porque vão encarar equipes bem qualificadas mais a frente.

ATC/AMIGOS 3 X 3 LYON FC

Formada por vários associados e como o nome diz, vários amigos, a outra equipe que leva o nome do ATC surpreendeu o Lyon, uma das equipes que mais impressionou durante a fase de amistosos visando essa competição e vencendo vários deles. Sem entrar na correria do adversário, o ATC Amigos conseguiu um grande resultado e empatou a sua primeira partida em três gols, dando uma certa tranquilidade para que durante a semana possa acertar detalhes para melhorar seu rendimento em campo. O resultado foi considerado bom, haja visto que alguns dos atletas se apresentaram ainda sentindo contusões, prejudicando uma melhor performance da equipe.

Já o Lyon FC tem tudo para deslanchar durante a competição por em seu elenco tem muitos jogadores que mal acabaram de completar 35 anos e, acertando seu posicionamento em campo, vai dar muito trabalho pela frente.

ARTILHEIROS

Como houve só a primeira partida, quem fizesse dois gols ou mais, se destacaria nessa etapa da competição e foi o que aconteceu com os meio campistas do Cecam/PSG, Barbosa e Val Zocatelli, que marcaram dois gols cada, e lideram a artilharia.

MELHOR DEFESA

O Cecam/PSG também tem a melhor defesa da competição com a realização dessa primeira rodada do Bate Coração 2022, já que não tomou nenhum gol na goleada por 5 a 0 sobre o Nosso Clube Guaporé. As defesas do Guarani/ATC, Amigos Concenge e PSG/São Gabriel, tomaram um gol cada; Já o ATC/Amigos e Lyon FC tomaram 3 gols cada. O Santo Antônio foi vazado 4 vezes e o Nosso Clube Guaporé por enquanto é a defesa mais vazada, com 5 gols tomados.