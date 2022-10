Estação das Artes acontece nesta sexta-feira no Centro Cultural

ANDRADINA – Uma grande concentração de atividades artísticas, artesanato e gastronomia acontece nesta sexta-feira (14) no Centro Cultural Pioneiros de Andradina. O Estação das Artes é um evento pluricultural que vai reunir exposição de produtos diversos, exposição de flores, feira de artesanato, carros antigos, exposição de artes plásticas e fotografia.

O evento ainda conta com apresentação de dança com Reborn Dance, folia de reis (UNIDOS DE BELEM), show circense Coral Artetude, DJ Harley (flashback) e encerramento com show da dupla Marco Tulio e Luciano.

Segundo o secretário de Esportes, Cultura, Lazer e Juventude, André Ricardo Lopes, a programação começas as 18 horas e são para toda a família. “O Centro Cultural se reforça como ponto de encontro para as manifestações artísticas e local preferido das famílias andradinenses”, disse.

Secom/Prefeitura