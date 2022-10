Acidente grave mata duas pessoas da mesma família em Parapuã

Motorista de 55 anos e adolescente de 17 eram da mesma família e não resistiram aos ferimentos.

PARAPUÃ – A Polícia Militar Rodoviária registrou na tarde de sexta-feira (14), um grave acidente de trânsito que matou uma mulher identificada por R. P., de 55 anos, moradora em Dracena/SP, e o adolescente J. P. B. M., de 17 anos, morador em Naviraí/MS, além de ferir M. S., de 53 anos, da mesma família e também moradora em Naviraí/MS, na rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294), em Parapuã, região de Presidente Prudente.

Segundo informações da Polícia Rodoviária, a mulher dirigia uma caminhonete GM S-10, com placas de Dracena (SP), e estava acompanhada do adolescente e de outra mulher de 53 anos, quando teria invadido a pista contrária na contramão e batido de frente contra uma carreta com placas de Mendonça (SP), dirigido por S. Z., de 42 anos, morador em Mendonça/SP.

Com a força do impacto, a motorista e o adolescente não resistiram aos ferimentos e morreram no local. A outra ocupante, moradora de Naviraí (MS), e o motorista do caminhão, de 42 anos, morador de Mendonça, foram socorridos com ferimentos leves e encaminhados para a Santa Casa de Osvaldo Cruz (SP).

O caminhoneiro passou pelo teste do bafômetro, que apontou negativo para o consumo de bebidas alcoólicas. O local do acidente foi periciado pela Polícia Civil. A pista precisou ser interditada para socorro das vítimas, retirada dos corpos, para o trabalho pericial e a retirada dos corpos das vítimas, levados para o Instituto Médico Legal (IML) de Tupã (SP).