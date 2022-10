RAPAC realiza passeata de conscientização do Outubro Rosa

ANDRADINA – A RAPAC – Rede Andradinense de Apoio ao Paciente com Câncer, realizou na manhã deste sábado (08), realizou passeata de conscientização com objetivo principal de alertar as mulheres e a sociedade em geral sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama e mais recentemente sobre o câncer de colo do útero. A concentração aconteceu na praça Moura Andrade e percorreu a rua Pases Leme, a principal via do centro comercial de Andradina.

Além das voluntárias da entidade, também participaram pessoas ligadas ao setor de saúde do município, principalmente as servidoras ligadas ao setor responsável pela triagem, análise e acompanhamento dos tratamentos. Também participaram o clube de Motos “Os Insanos” e a empresa Mut Pneus, com veículos 4 rodas, além do apoio da Polícia Militar para a causa. A Rapac esta localizada na Rua Campo Grande 718. Andradina

Outubro Rosa alerta sobre prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama

O objetivo da campanha é compartilhar informações sobre o câncer de mama e, mais recentemente, câncer do colo do útero, promovendo a conscientização sobre as doenças, proporcionando maior acesso aos serviços de diagnóstico e contribuindo para a redução da mortalidade.

O nome da campanha remete à cor do laço que é um símbolo internacional usado por indivíduos, empresas e organizações na luta e prevenção do câncer de mama. É por esse motivo que durante esse mês a cor rosa ilumina a fachada de diversas instituições públicas e privadas iluminam suas fachadas com objetivo promover indicar a adesão ao movimento.

O diagnóstico precoce ainda é o maior aliado para o tratamento eficaz do câncer de mama. Quando identificado cedo pode ser tratado, impedindo que o tumor alcance outros órgãos.

O câncer de mama pode ser detectado em fases iniciais, em grande parte dos casos, aumentando assim as chances de tratamento e cura.

Detecção Precoce

É importante que as mulheres fiquem atentas a qualquer alteração suspeita na mama. Quando a mulher conhece bem suas mamas e se familiariza com o que é normal para ela, pode estar atenta a essas alterações e buscar o serviço de saúde para investigação diagnóstica.

A orientação atual é que a mulher faça a observação e a autopalpação das mamas sempre que se sentir confortável para tal (no banho, no momento da troca de roupa ou em outra situação do cotidiano), sem necessidade de uma técnica específica de autoexame, em um determinado período do mês, como preconizado nos anos 80. Essa mudança surgiu do fato de que, na prática, muitas mulheres com câncer de mama descobriram a doença a partir da observação casual de alterações mamárias e não por meio de uma prática sistemática de se autoexaminar, com método e periodicidade definidas.

A detecção precoce do câncer de mama pode também ser feita pela mamografia, quando realizada em mulheres sem sinais e sintomas da doença, numa faixa etária em que haja um balanço favorável entre benefícios e riscos dessa prática (mamografia de rastreamento. (fonte: Pró-Vida)

RAPAC é um lindo e importante projeto que ajuda pessoas doentes em Andradina

O objetivo da RAPAC é se doar pelo próximo

A Rede Andradinense de Apoio ao Paciente com Câncer (RAPAC) nasceu há oito anos quando em uma missa uma mulher procurou o padre alegando estar com câncer e pediu ajuda e o padre percebeu que precisava unir forças por aquela causa tão importante e ainda não explorada em Andradina.

A princípio, a entidade era formada apenas por católicos que se revezavam para conseguir alcançar as necessidades dos assistidos. Com o crescimento do trabalho social e amplitude nos atendimentos, abriu-se as portas para qualquer pessoa que pudesse e tivesse a iniciativa de abraçar a causa.

Todos os integrantes da equipe são voluntários e permanecem mantendo a instituição com recursos doados por pessoas físicas que repassam valores e todos os tipos de necessidade que sejam necessárias desde móveis, roupas, calçados, alimentos, produto de limpeza e higiene.

Em razão da carência dos pacientes em questão, principalmente quando o assunto é remédio, e pela demora do Ministério Público (MP) em assinar a autorização do repasse de medicamentos gratuitamente para os atendidos, a RAPAC tem uma conta em duas farmácias da cidade que com seus recursos próprios pagam os remédios de vários pacientes até a liberação judicial.

Tendo como missão o apoio ao tratamento com câncer e pessoas em estado de vulnerabilidade social, as voluntárias (os) realizam diversas campanhas para conseguir recursos para manter o projeto de pé, dentre eles:

1) Plantão diário para atendimento aos portadores e recebimentos de doações;

2) Visita domiciliar semanal e quinzenal dependendo do caso, para cadastro e levantamento das necessidades;

3) Visita Fraterna que é realizada pela equipe técnica de assistência social e psicologia;

4) Campanhas anuais de prevenção ao câncer, o Outubro Rosa (pelo câncer de mama) e o Novembro Azul (pelo câncer de próstata);

5) Bazares com cunho de arrecadação financeira para manutenção do projeto em geral;

6) Apoio as campanhas oriundas do Hospital do Amor em Barretos;

7) Arrecadação e encaminhamento de cabelos para confecção de perucas.

A RAPAC está localizado na Rua Campo Grande, nº 718, no bairro Stella Maris, e está com as portas abertas para quem precisa doar ou ser ajudado, de segunda a sexta das 13h às 17h e os contatos podem ser pelo telefone (18) 3723-6003 ou pelo e-mail rapac_andradina@hotmail.com.