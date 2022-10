Morre o médico Thiago Eloy França aos 36 anos

TRÊS LAGOAS/MS – O médico que já atendeu em Castilho, teve um traumatismo craniano encefálico após ser agredido por outro homem no dia 19 de fevereiro na saída de um hotel em Três Lagoas.

Após ser acertado com um soco, o médico caiu e veio a bater a cabeça contra uma calçada de pedra do hotel.

O agressor identificado por F.V.M., saiu do local com a família, após o episódio.

Uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado, realizou os primeiros procedimentos no médico, e depois o socorreu para o Hospital Auxiliadora em Três Lagoas.

Foi constatado pela equipe médica do hospital, que Thiago Eloy teve um traumatismo craniano encefálico, e devido à gravidade do caso teve que ser entubado.

COMO TUDO COMEÇOU

A Polícia Militar foi ao local dos fatos, e conversou com a namorada do médico, uma das testemunhas, identificada por N.L. da C.R. de M., que relatou, que estava no restaurante do hotel juntamente com a vítima, e que também estaria no local, a irmã dele, V.C.E. de F., e ambas passaram a discutir por não terem afinidade uma com a outra.

Neste momento, elas se distanciaram e trocaram de mesas, porém a discussão continuou, e em certo momento a irmã do médico arremessou cerveja contra a mesa em que estava a sua namorada.

Garrafas e copos também foram arremessados, chegando a atingir outras pessoas que estavam no restaurante.

O médico se levantou e ficou na área externa do hotel, foi quando o homem que estava com a família e tentava sair do local acabou agredindo, doutor Thiago, que caiu e bateu a cabeça contra a calçada de pedra do hotel.

A discussão entre as mulheres continou, e só pararam para pedir socorro, quando notaram a gravidade da lesão do médico.