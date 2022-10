Guarani/ATC goleia o Santo Antônio por 4 a 1 na abertura do Bate Coração 2022

ANDRADINA – A equipe do Guarani/ATC goleou por 4 a 1 o time do Santo Antônio em partida realizada na tarde deste sábado (08), no campo do ATC, válida pela abertura do Campeonato Municipal de Futebol Mini Campo – Bate Coração 2022, categoria 35 anos acima. Um grande público prestigiou a rodada inaugural da competição, arbitrada por Vitório Alberto Pipino Neto, o “Pipino”. Mas 3 jogos neste domingo (09), fecha a primeira rodada.

O JOGO

Como era de se esperar, o jogo começou acelerado, com as duas equipes buscando a abertura do placar rapidamente, mas o Santo Antônio sentiu a ausência no primeiro tempo de seu principal jogador, Marcinho Richardes, que iniciou no banco de reservas, recuperando-se fisicamente.

Isso fez com que o Guarani impunha sua melhor situação em campo e chegasse ao primeiro gol rapidamente. Mesmo em desvantagem o Santo Antônio correu atrás e logo chegou ao empate, mas foi momentânea a situação, já que o Guarani marcou o segundo logo em seguida.

Depois do segundo gol, o guarani se encontrou de vez em campo e passou a jogar com a bola e o tempo a seu favor, chegando ao terceiro e quarto gol em lances de contra ataques, alias o terceiro gol foi uma infelicidade do zagueiro do Santo Antônio que tentou cortar o cruzamento do atacante “Alemãozinho” e acabou empurrando a bola contra suas próprias redes, mas o arbitro acabou dando gol ao atacante.

ELENCO

GUARANI/ATC

Paulinho Cornachione, Almir Santos, Anderson Quintilhano, André Garrio, o “Rato”, Claudinei Lopes, o “Alemãozinho”, Rodrigo Barros, Thiago Capstan, Valneu Araujo, o “Barin”, Théssio Ortuzal, Andre Leranz, Nivaldo Pereira da Silva Junior, o “Alemão”, Flavio Brunelli, Helder Arcanjo, o “Mega”, Kristian Ferreira, Miltinho Ferreira. Ainda fazem parte do elenco Roni Flávio, André Cunha e Flávio Henrique. Técnico: Vicente Neto; auxiliar: Claudinei Pomini, o “Ziquinha” e massagista: Cicero Silva, o “Cirção”.

SANTO ANTÔNIO

Renato Miesso, Rodrigo Lima, Pedro Chaves, Maurício Alcantara, Elton Prando, o “Coxinha”, Carlos Eduardo, o “Kadu”, Fabiano Peres, Danilo Diniz, Marcio Richardes, Ricardo Richardes, Carlos Bertucci, Júlio Cesar, Fabio Arruda, Cristiano Pinho, Inhozinho Pereira, Eder Lopes e ainda Valdir Hirano. Técnico: Clovis Amorim, auxiliar: Alex Ferreira e massagista: Hugo Nakamura.

GOLS

Marcaram para o vencedor Guarani: Rodrigo Barros, Nivaldo Pereira da Silva Junior, o “Alemão”, Théssio Ortuzal e Claudinei Lopes, o “Alemãozinho”. Para o Santo Antônio marcou o único gol, Carlos Eduardo, o Kadu”.