Começa neste sábado o Campeonato Bate Coração, categoria 35 anos

ANDRADINA – A Prefeitura de Andradina programou para este sábado, 08, a abertura do Campeonato Bate Coração 2022, categoria 35 anos, com a realização da partida inaugural no campo do ATC – Andradina Tênis Clube, a partir das 17h, envolvendo as equipes do Guarani/ATC X Santo Antônio, dois dos mais tradicionais times de futebol de Andradina. Todos os esportistas estão convidados.

No domingo, 09, outras três partidas fecham a primeira rodada da competição, conforme segue:

Campo do ATC

8h15 – Atlético Amigos Concenge x PSG/São Gabriel

9h15 – ATC/Amigos x Lyon FC

Campo do Cecam

9h – Cecam/PSG x Nosso Clube Guaporé

A tabela completa está no final da matéria e as 9 equipes inscritas foram divididas em duas chaves.

CHAVE A

Guarani/ATC

Santo Antônio

Lyon FC

ATC/Amigos

CHAVE B

Nosso Clube Guaporé

Cecam/PSG

Atlético Amigos Concenge

PSG/São Gabriel

Master Guarani FC

MANOEL MESSIAS