Polícia encontra os dois suspeitos de matar atriz em tentativa de assalto no Rio

Um adolescente de 15 anos é apontado como autor dos disparos que mataram a atriz Eliane Lorett de Campos, de 58 anos

RIO – A Polícia Civil do RJ deteve na manhã de sexta-feira (7) a dupla suspeita da morte da atriz Eliane Lorett, na noite da última quarta-feira (5).

Um menor de 15 anos confessou para os agentes que teria efetuado os disparos. Segundo as investigações, o rapaz atirou duas vezes com um revólver calibre 38 a mando do comparsa, de 21 anos.

O menor disse que conseguiu a arma com um traficante de Honório Gurgel. O combinado seria dividir o que roubasse com o bandido. O menor disse que após o crime entregou a arma em uma boca de fumo. O comparsa preso foi identificado como Eli Luiz da Silva e é enteado de um PM. Ele mora na favela da Barreirinha, em Rocha Miranda.

Os dois foram detidos por policiais da 24ª DP (Piedade) e por agentes da Subsecretaria de Inteligência, que tentavam com a Justiça um mandado de busca e apreensão para o adolescente. Os suspeitos foram levados para a Delegacia de Homicídios, que apura o caso.

O corpo da atriz foi enterrado no começo da tarde de sexta-feira (7) no Cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, na Zona Oeste da cidade.

Tentativa de assalto

Em uma postagem na internet, os filhos da atriz deixaram uma mensagem de agradecimento pelo apoio dos amigos e fãs de Eliane Lorett.

“Agradeço demais os sentimentos e palavras de apoio a nós e nossa mãe. Não existem palavras pra descrever o que estamos sentindo nesse momento. Minha mãe nos deixou de forma súbita, mas tenho certeza que o carinho, o amor e o jeito dela de ser ficarão conosco por longos anos”, escreveram Davi de Campos Franchi e Jaqueline de Campos Franchi.

A ação dos criminosos durou 6 segundos. Imagens de câmeras de segurança mostram a abordagem dos bandidos na Rua Costa Filho. Um dos dois homens vai para o meio da via e saca a arma, mas o carro guiado por Eliane não para. Ele atira duas vezes em direção à janela da motorista. Os dois criminosos saem correndo em seguida.

O carro ainda seguiu por alguns metros até bater em um poste. Os moradores chamaram os bombeiros, que atenderam à ocorrência. Eliane chegou a ser levada para o Hospital Getúlio Vargas, mas não resistiu aos ferimentos.

A atriz foi atingida a 600 metros do lugar onde estava ensaiando pouco tempo antes e que era o lugar que mais gostava: o palco.

Nas redes sociais, amigos lamentaram a morte de Eliane: “Infelizmente não temos mais segurança. Descanse em paz, amiga”.

Os bandidos fugiram sem levar nada. Eliane voltava com uma amiga, também atriz, do ensaio de uma peça no Teatro Armando Gonzaga. A outra mulher foi atingida por estilhaços de vidro.

Eliane era professora aposentada e tinha mais de 20 anos de carreira como atriz de teatro. Ela deixa os filhos e um neto.