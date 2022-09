Pais tem até dia 30 para vacinar crianças contra a pólio

ANDRADINA – Por conta da baixa adesão dos grupos-alvo, e respectivamente os resultados alcançados de coberturas vacinais a Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite e Multivacinação para Atualização da Caderneta de Vacinação da Criança e do Adolescente foram até o dia 30 de setembro de 2022.

Até 02 de setembro de 2022, dados preliminares mostram que foram vacinados 3.761.546 milhões de crianças menores de cinco anos de idade para a poliomielite, com uma cobertura vacinal alcançada de 32,5 %. Quanto à Multivacinação para Atualização da Caderneta de Vacinação da Criança e do Adolescente menor de 15 anos de idade, foram vacinadas 537.252 pessoas em um total de 1.032.891 doses aplicadas.

A meta de Vacinação é de 95% Andradina está com 34%. “Pensando em atingir a meta as equipes de Saúde estão indo até creches e escolas p vacinarem as crianças que ainda não se vacinaram”, explicou a Coordenadora de Atenção Básica, Carla Back.

Carla informou ainda que os pais, mães e responsáveis ainda podem levar seus filhos até as Unidades de Saúde Leste (Santa Cecília), Adilson Dantas (Jardim Europa) e Benfica no horário das 8h às 18h.

A Secretaria de Saúde de Andradina alerta sobre a importância e o benefício da vacinação dos públicos-alvo das campanhas, para a manutenção da eliminação da poliomielite, uma vez que a doença permanece como uma prioridade política, nacional e internacional, e a erradicação só será possível mediante esforços globais, e pela necessidade de proteger as crianças e adolescentes contra as doenças imunopreveníveis e respectivamente melhorar as coberturas vacinais.

Assessoria de Comunicação