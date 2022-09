Oficina “Totonho Motos” inaugura suas novas e modernas instalações

ANDRADINA – O comerciante José Antônio de Almeida, o “Totonho” e seu filho Willian, inauguraram na manhã de sábado, 17, as novas e modernas instalações da empresa “Totonho Motos”, localizada na rua Guiomar Soares Andrade, nº 65, próximo do cruzamento com a Av. Rio Grande do Sul, no bairro Bom Jesus. Ele, a esposa Lourdes e os filhos Willian e Mérice Fernanda, aguardam agora a sua visita para conhecer o empreendimento.

O evento contou com a presença de muitos familiares da família Almeida (proprietária da empresa), além de amigos, clientes, fornecedores e o vereador Careca da Natação. Fornecedores e amigos de cidades da região, representantes de moto clubes também compareceram na inauguração.

“Totonho”, que é super conhecido no mundo das motocicletas, com 40 anos de trabalho como mecânico dos veículos duas rodas e, como todo bom profissional, sempre teve o sonho de ter seu próprio negócio, fazendo isso há cerca de 14 anos atrás, quando, depois de trabalhar em grandes empresas da cidade e região, decidiu que essa era a hora de ter sua própria empresa.

O principal ele já tinha para dar início ao seu próprio negócio: vontade de trabalhar, profissionalismo e experiência no ramo, além de uma família que o ama e o apoia em todos os momentos de sua vida. A receita estava pronta para o sucesso que é hoje.

Humildemente começou com uma oficina de consertos de motos nos fundos de sua residência ali mesmo na rua Guiomar Soares Andrade, nº 65, e tinha o sonho de que um dia poderia ter sua loja localizada no centro de Andradina.

Porém, com o tempo, constatou que não precisava ter uma loja no centro da cidade para ter clientes. Eles vinham até ele e saiam felizes com seus veículos devidamente consertados e sempre por preços que cabiam em seus bolsos. Dai por diante “Totonho” deu início a outro sonho: construir uma ampla e moderna loja para consertos e vendas de peças para motos.

Iniciada a nove anos, a construção da nova e moderna loja Totonho Motos teve altos e baixos, paradas e reinícios, porém ,com muito esforço e perseverança, o comerciante e sua família agora inaugura e coloca à disposição dos andradinenses, modernos equipamentos e ferramentas para o conserto de motocicletas, além de oferecer peças e serviços de primeira qualidade.

Vale a pena fazer uma visita ao Totonho Motos, localizada na rua Guiomar Soares Andrade, nº 65, próximo do cruzamento com a Av. Rio Grande do Sul, divisa dos bairros Bom Jesus e Jardim Alvorada, em Andradina.