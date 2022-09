Polícia encontra arsenal de armas que abasteceria criminosos em SP

Fuzis e 20 pistolas semiautomáticas estavam em carro que saiu de Limeira com destino a Diadema

LIMEIRA – A polícia encontrou um arsenal de armas que abasteceria uma facção criminosa na região do ABCD, em São Paulo. O flagrante foi realizado na madrugada de sábado (17.set), na rodovia SP-151, em Limeira. Dois homens foram presos em flagrante.

Entre as armas encontradas, de pequeno e grande porte, estão fuzis e pistolas. O armamento foi localizado envoltos em sacos plásticos dentro de um furgão falsamente identificado com adesivos de uma empresa de telefonia.

Segundo os agentes, os dois criminosos que ocupavam o veículo partiriam com direção à cidade de Diadema. Já munidos da informação do emplacamento, os policiais aguardaram a passagem da dupla em um acesso da rodovia, próximo da Estação de Tratamento de Água da Serra.

A polícia deu ordem de parada, aceita pelos criminosos. Os dois detidos foram encaminhados à delegacia para uma nova vistoria afim de identificar mais objetos, drogas e armas escondidas no furgão. No total, a dupla carregava no veículo 20 pistolas semiautomáticas de calibre 9mm, dois fuzis e 47 carregadores.

Os detidos Carlos Eduardo Pereira da Silva e Henrique Silva Pereira afirmaram, em interrogatório, que foram contratados por R$ 5 mil para transportarem as armas, sem informar, porém, qual seria o local exato da entrega. Ainda segundo a dupla, eles só seriam informados sobre a localização quando chegassem à Diadema, recebendo coordenadas dos criminosos. Os dois, após o flagrante, tiveram a prisão em flagrante convertida em preventiva.