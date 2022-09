Após investigar golpe por conta própria, empresário é morto

Homem foi vítima de criminosos em aplicativo de relacionamento. Dois suspeitos foram presos por participação no crime

Um empresário de 40 anos que caiu em um golpe através de um aplicativo de relacionamento, tentou investigar o caso por conta própria e foi morto pelos criminosos. A polícia conseguiu prender dois suspeitos do crime nesta 5ª feira (15.set.).

Fábio Tanaka marcou o encontro com uma mulher e ao chegar ao local foi aborda do por bandidos e sofreu um prejuízo financeiro. Após o caso, ele fez uma investigação sozinho e chegou ao perfil da mulher usada de “isca” para atrair as vítimas, marcando um novo encontro para “se vingar” da situação.

O empresário não comunicou a polícia sobre o fato. Quando chegou para o segundo encontro, a vítima foi novamente abordada. Ele apanhou dos criminosos, foi sequestrado e os bandidos fizeram um Pix de R$ 10 mil antes de matá-lo. O corpo de Fábio foi encontrado no último dia 5 de setembro.

Segundo as investigações, os criminosos tentaram forjar um assalto, queimaram o carro do empresário, encontrado na região do Jaraguá (SP), e levaram os pneus do veículo. Imagens do circuito de monitoramento flagram o carro do empresário chegando ao local, além da presença da jovem que serviu de “isca”.

A polícia continua as investigações para chegar até a mulher, que permanece foragida. Ela é a responsável atrair os homens para que o resto da quadrilha realize o golpe.