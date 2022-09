Fundação Educacional de Andradina terá gestão pública

ANDRADINA – Um encontro na porta da Fundação Educacional de Andradina marcou a transição da antiga diretoria e a nova, formada por servidores públicos que passam a gerir a administração da entidade educacional.

A nova diretoria e conselho da Fundação, que receberam posse pelo prefeito de Andradina Mário Celso Lopes, farão a gestão da entidade de forma não remunerada, dedicando um pouco de suas vidas para o sucesso da administração da FEA, fundada em 1968 e que entrou em atividade em 1969, sendo uma das instituições de ensino mais tradicionais de toda a região.



“A fundação, esse patrimônio histórico, cuja primeira presidência foi ocupada pelo saudoso advogado Dr Rubens Pires de Barros, que foi meu colega de Banco do Brasil, agora passa a ter gestão da administração pública e nós estamos recebendo esse patrimônio esse acervo que a Fundação Educacional com todos os seus cursos já existentes e com a missão de torna-la uma universidade”, disse Mário Celso.

Mário Celso declarou que pretende juntar a esse acervo da FEA, recursos municipais para que ele realmente possa brilhar e aumentar mais sua importância para a cidade. Uma das metas é a conquista de um curso de medicina, um processo que já está em andamento.



A Prefeitura de Andradina já adquiriu um patrimônio esse quase 10 alqueires, com investimento aproximado de R$ 2 milhões, na margem da Rodovia Marechal Rondon (SP 300), que será é destinada para criação do campus universitário da FEA.

“Lá nós vamos poder ampliar mais cursos para agregar nessa entidade nessa instituição histórica que pertence a nossa cidade e que faz parte da história de Andradina”, disse o prefeito.

A nova diretoria e conselho acompanhou o prefeito em uma vistoria nas dependências da Fundação. A visita também teve caráter técnico avaliando as condições da estrutura e conhecendo o acervo físico da entidade.

