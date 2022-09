TOR prende piauiense acusado de tráfico com 32 tijolos de maconha

BIRIGUI – Um auxiliar de serviços gerais identificado por S. S., de 46 anos, morador na cidade de Parnaíba/PI, foi preso pela Polícia Militar Rodoviária na tarde de terça-feira, 13, acusado de tráfico de drogas, ao flagra-lo em um ônibus transportando 32 tijolos de maconha (Cannabis Sativa). Encaminhado para a Delegacia de Polícia do Município, foi indiciado e permaneceu preso, aguardando a audiência de custódia. A droga foi apreendida pela Polícia Civil.

A prisão do acusado aconteceu às 17h30, durante o desencadeamento da “Operação Sufoco”, quando uma equipe de TOR – Tático Ostensivo Rodoviário abordou um ônibus para fiscalização no km 521 da Rodovia Marechal Rondon (SP 300), trecho que passa pelo município de Birigui. Os policiais suspeitaram do comportamento suspeito do passageiro e, vistoriaram suas bagagens. Em uma mala foram encontrados 32 tijolos de maconha.

O passageiro S. S., de 46 anos, auxiliar de serviços gerais, informou que pegou a droga em Campo Grande/MS e levaria para Parnaíba/PI, onde receberia R$ 5.000,00 pelo transporte.

Diante do material ilícito localizado e da confissão do autor, foi dada voz de prisão por tráfico de drogas e encaminhado para a Delegacia de Polícia do Município de Birigui/SP, onde homem foi indiciado e recolhido à uma cadeia pública da região, aguardando audiência de custódia.