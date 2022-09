Empresa doa trator para Santa Casa de Araçatuba e hospitais de 5 cidades

A empresa irá sortear um trator de R$ 200 mil; expectativa é arrecadar R$ 500 mil que serão revertidos a hospitais da região.

A D. Carvalho, empresa de Araçatuba especializada em produtos e serviços para o agronegócio lançará no próximo dia 12 o movimento “Agro pela vida – fazer o bem é inspirador”. Trata-se de uma ação entre amigos que fará o sorteio de um trator modelo 5070, da John Deere, avaliado em R$ 200 mil, em prol da Santa Casa de Araçatuba e hospitais das cidades das regiões Oeste e Noroeste onde mantém filiais.

A ação deverá render R$ 500 mil, dos quais R$ 300 mil serão doados para a Santa Casa de Araçatuba e R$ 200 mil serão repassados a santas casas e hospitais filantrópicos de Andradina, Auriflama, Dracena, Penápolis e Presidente Prudente. Os bilhetes serão vendidos pela empresa dentre os clientes e público em geral. A diretoria da Santa Casa de Araçatuba também vai participar das vendas.

O contrato da ação entre amigos foi assinado na terça-feira (6/9) por MaurÍcio Carvalho, gerente pós-venda e Petrônio Pereira Lima em reunião entre diretores da D. Carvalho e da Santa Casa de Araçatuba.

Lançamento

O lançamento em Araçatuba vai reunir clientes da empresa e pessoas dos vários setores representativos das cidades onde a empresa atua e acontecerá simultaneamente ao evento que a John Deere realizará em Horizontina (RS) e que será transmitido em rede nacional.

Na ocasião, a fabricante de máquinas e implementos agrícolas vai repassar R$ 4 milhões referentes à venda da colheitadeira número 100 mil à Santa Casa de Horizontina e ao Instituto Boldrini, de Campinas, referência mundial no tratamento de câncer infantil e doenças do sangue.

“A doação a essas duas importantes instituições de atendimento de saúde é a retribuição da John Deere pelo sucesso do agronegócio mesmo após dois anos de pandemia”, afirmou Mauricio Carvalho ao explicar a motivação da D. Carvalho em realizar ação semelhante em benefício de hospitais das cidades onde mantém negócios.

“Passamos dois anos de pandemia em que o mundo praticamente entrou em colapso e nós continuamos com todas as nossas lojas abertas sem deixar de atender aos nossos clientes que também não pararam nenhum dia. Esta ação é uma forma de retribuir a positividade registrada durante a pandemia”, definiu Carvalho.

O provedor da Santa Casa de Araçatuba, Petrônio Pereira Lima definiu a ação como “uma bela iniciativa da D. Carvalho, que por sua generosidade vai proporcionar às instituições filantrópicas de sua área de atuação, em especial à Santa Casa de Araçatuba, um recurso importantíssimo nesse momento que vivemos pós pandemia”.

Com um déficit mensal de aproximadamente R$ 2,5 milhões e com várias ações em andamento para melhorar a qualidade dos atendimentos, o hospital, de acordo com o provedor, depende da ajuda da iniciativa privada e do setor público para conseguir receitas extras que garantam a consolidação dos projetos em andamento e do nível de atendimento esperado pelos 850 mil moradores das 40 cidades para as quais é referência de alta complexidade.

“Em nome da diretoria e da população regional agradecemos a D. Carvalho. Que essa ação inspire mais empresários de todas as cidades que atendemos. Se a população regional não entender a importância da Santa Casa de Araçatuba teremos dificuldades em manter esse complexo”, afirmou Petrônio Lima.