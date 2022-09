Praças ganham playgrounds, mas pais devem esperar brinquedos serem liberados

ANDRADINA – Depois de instalar o primeiro playground infantil na Praça João Leite, a prefeitura de Andradina instalou outros dois na Praça José Yarid (Memorial Adelio Sarro) e na Praça Japão.

A instalação dos equipamentos segue um projeto que envolve as secretarias de Cultura, Meio Ambiente, Obras e Turismo para tornar as praças mais atrativas para as famílias e visitantes.

“A ideia é fazer instalações do gênero em outros pontos da cidade. As praças são espaços livres e seguros onde as crianças podem se divertir e extravasar as suas energias de forma saudável”, disse a subsecretária de Turismo Viviane castro Elois.

No caso da Praça Japão, além do playground a praça foi inteiramente restaurada com temática japonesa. “A ideia é tornar algumas das praças da cidade verdadeiros pontos turísticos”, disse a secretária de Meio Ambiente Leila Rodrigues.

ALERTA

O Diretor de Segurança Pública, André Luis de Lima Augusto alerta aos pais que os brinquedos acabaram de ser instalados e estavam com faixas de isolamento até que a estrutura fosse segura, por conta do trabalho de fixação dos brinquedos.

“As fitas de segurança foram rompidas e os brinquedos estavam sendo utilizados mesmo que ainda não estivessem totalmente fixados”, disse.

Lima Augusto pede cautela aos pais e que esperem os brinquedos serem liberados para a utilização, uma medida que visa garantir a segurança das crianças.

Secom/Prefeitura