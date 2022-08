Secretário de Turismo anuncia chegada de Distrito Turístico a Andradina

ANDRADINA – Durante visita do Secretário de Turismo do Governo do Estado de São Paulo, Vinícius Lummertz, na última sexta-feira (19), foi anunciado o protocolo do projeto de criação de um Distrito Turístico em Andradina. A criação do distrito deve acontecer na primeira quinzena de setembro através de decreto governamental.

A notícia foi festejada entre os presentes, entre eles Marco Pila, representando o Governo de São Paulo, o prefeito de Murutinga do Sul, Cristiano Eleotério, de Castilho Paulinho Boaventura e o prefeito de Guaraçaí, Airlton Gomes, que foram recepcionados pelo prefeito de Andradina, Mário Celso Lopes, no espaço de reuniões no terraço do Oeste Plaza Shopping.

O Distrito Turístico de Andradina vai abranger a área de desenvolvimento hoteleiro, na zona urbana, e outras áreas de interesse de desenvolvimento turístico de Andradina.

Em sua fala Lummertz explicou que os distritos turísticos foram criados pelo Governo de São Paulo como uma medida de ampliação econômica e estímulo à competitividade no setor do turismo da cidade. “Com os distritos o Governo Paulista e municípios vão adotar políticas tributárias diferenciadas para incentivar o desenvolvimento turístico”, disse.

O prefeito Mário Celso, aproveitando a presença de representantes da cadeia do turismo, falou sobre a importância deste grande passo para Andradina, comparando a chegada do desenvolvimento turístico, com a própria fundação da cidade, pelas mãos do pioneiro Antônio Joaquim de Moura Andrade.



“Andradina e toda a sua região tem um potencial natural para ser um dos principais destinos turísticos do Estado de São Paulo e se tornar um distrito turístico é um passo importante para o crescimento da cidade. Andradina já é a nova rota do turismo paulista e o que vem a seguir será um crescimento exponencial”, disse o prefeito.

Entenda

O Distrito Turístico desenvolvido pelo Governo de São Paulo, segue um modelo de sucesso nos Estados Unidos, onde, ainda nos anos 1970 começou com o Disney World”, um dos mais emblemáticos distritos turísticos surgia a cerca de 34km de Orlando, ocupando as cidades de Lake Buena Vista e Bay Lake.



Entre as regras mais importantes está a necessidade de estar situado em uma área que contemple um ou ou mais municípios que contenham relevância paisagística, natural, arquitetônica, histórica, cultural, étnica, complexos de lazer ou parques temáticos e praias.

Ao se instalar em um distrito se tem a facilidade de financiamento e a contrapartida de investimento e infraestrutura urbana e turística – Aeroporto, estradas, água, luz, esgoto, telefone, celular, internet, TV a cabo, fibra ótica, entre outros.

Secom/Prefeitura