Equipe de mergulhadores estão em dois pontos dos rios, em Três Lagoas

TRÊS LAGOAS/MS – A equipe de mergulhadores do Corpo de Bombeiros iniciou neste domingo (28) um trabalho de buscas por uma pessoa que teria se afogado no Rio Paraná, próximo a região do Jupiá, em Três Lagoas.

Um homem teria desaparecido na noite de sábado (26) e a família encontrou a moto que ele pilotava às margens do rio. A carteira, com os documentos da vítima, também foi encontrada pela família na mesma região.

Os bombeiros foram acionados e iniciam na manhã deste domingo às buscas. Familiares acreditam que o homem tenha entrado no rio. No entanto até o momento, ele não foi encontrado.

Segundo caso

Outra equipe de mergulhadores retomou neste domingo às buscas por uma vítima de afogamento que está desaparecida desde a tarde de sábado, no Rio Sucuriú.

O homem, de 41 anos, pilotava um barco e estava acompanhado com mais duas pessoas. Eles participavam de uma pescaria. O acidente aconteceu após o piloto do barco perder o controle da direção. Os três caíram no rio, dois conseguiram retornar ao barco e um desapareceu.

As buscas iniciaram ainda no sábado e foram retomadas hoje. Mas até o momento, a vítima não foi encontrada.