Andradina recebe curso de Auxiliar de Cozinha

ANDRADINA – Uma parceria entre a Prefeitura de Andradina, Centro Paula Souza, ETEC Sebastiana Augusta de Morais e a Associação Comercial e Industrial de Andradina, vai realizar um curso de Auxiliar de Cozinha, de 29 de agosto à 26 de setembro.

A capacitação contará com aulas teóricas e práticas, proporcionando ao aluno a oportunidade de se qualificar para auxiliar outros profissionais da cozinha no pré-preparo, preparo e processamento de alimentos, na montagem de pratos e na higienização.



“Nos últimos anos foi possível perceber as grandes mudanças por que o cenário alimentício passou em nosso país. O ritmo totalmente acelerado do nosso dia a dia fez com que houvesse a necessidade de uma alimentação mais rápida e prática, que consiga suportar toda essa correria. Para isso é necessário um profissional qualificado, com conhecimento do que o cliente atual precisa”.



As aulas serão ministradas presencialmente das 19h às 22h entre os dias 29 de Agosto a 26 de Setembro, na Capela Nossa Senhora Aparecida, na rua José Augusto de Carvalho, 2556, Bairro Stella Maris. As inscrições devem ser feitas na sede da Associação Comercial e Industrial de Andradina (ACIA).

Secom/Prefeitura