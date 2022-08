Sargento que degolou a mãe é encontrado morto 9h após ser transferido de prisão

CAMPO GRANDE/MS – Preso desde dezembro por ter assassinado a mãe, de 72 anos, e tentado matar o irmão, de 45, o 2º sargento aposentado do Exército Edilson Donato Nolasco, de 51 anos, foi encontrado morto na manhã de quinta-feira (25), em um das celas do 20º RCB (Regimento de Cavalaria Blindado), na Capital.

Ele havia sido transferido do 9º Batalhão de Polícia do Exército para o 20º RCB (Regimento de Cavalaria Blindado), às 21h de quarta-feira (24), ou seja, exatas 9h45 antes de ser encontrado morto. Um Inquérito Policial Militar, a cargo do 20º RCB foi aberto para apurar a causa da morte do 2º sargento. O corpo dele foi encaminhado para o IML (Instituto Médico de Odontologia Legal).

Chocante

Na noite do dia 7 de dezembro do ano passado, o militar matou a mãe Maria do Carmo Brasil Nolasco, 72 anos, na casa onde ela vivia, na Rua Quinheira, no Bairro Coophatrabalho. Maria foi atingida a golpes de faca no pescoço e no peito. Edilson também esfaqueou o irmão no pescoço e costas. Ele foi socorrido para a Santa Casa, passou por procedimento cirúrgico e recebeu alta dois dias depois.

Após o crime, Edilson fugiu, mas foi capturado por equipes do Batalhão de Choque, a cerca de 1,5 km do local do crime. Com machucados no pescoço e na mão direita, ele foi encaminhado sob escolta para a Santa Casa de Campo Grande.

Como ainda não havia sido ouvido, ele foi levado para a Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher), mas se reservou ao direito de falar somente em juízo. “Utilizou-se do direito de ficar calado”, disse a delegada Joilce Silveira Ramos.

Na sequência, Edilson foi levado preso para o Exército. Enquanto esteve internado recebendo atendimento médico, ele teve a prisão em flagrante convertida em preventiva.

Edilson acumulava passagens por crimes de violência doméstica contra a ex-esposa e a filha, uma criança de 11 anos. Apontado como dono de perfil violento e possessivo, o criminoso é investigado por aterrorizar a mulher com ameaças, perseguições e até por incendiar a casa da vítima.