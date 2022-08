Secretaria de Esportes abre inscrições para o Bate Coração

ANDRADINA – O Governo de Andradina através da Secretaria de Esporte, Cultura, Lazer e Juventude informa que as inscrições para o Campeonato Bate Coração edição 2022 já começaram hoje e vão até o dia 30 de agosto. As inscrições podem ser feitas na Secretaria de Esporte no Centro Cultural Pioneiros de Andradina, no horário das 8h às 12h e das 13h às 17h.

A competição é destinada a atletas acima dos 34 anos e envolve os mais tradicionais clubes do município.

Segundo explica o secretário da pasta, André Ricardo Lopes, o campeonato é um dos mais aguardados por contar com atletas veteranos e ter jogos emocionantes, reunindo muitas famílias.

Secom/Prefeitura