Agosto Dourado alerta para a importância da amamentação

ANDRADINA – A Secretaria de Saúde do Governo de Andradina está com uma programação especial para a campanha Agosto Dourado, que chama a atenção para a importância do aleitamento materno.

A Organização Mundial da Saúde e o Ministério da Saúde recomendam o aleitamento materno por dois anos ou mais, sendo exclusivo nos primeiros seis meses de vida do bebê. Para enfatizar as ações de promoção, proteção e apoio ao aleitamento, foi criado o Agosto Dourado, instituído pela lei estadual nº 14.726/15 e lei federal nº 13.435/17. O nome é uma alusão ao leite materno, que é considerado “alimento padrão ouro” para os recém-nascidos.

Em Andradina, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) estabeleceu estratégias para “fortalecer a amamentação, com conscientização, educação e apoio.

Conforme a Coordenadora de Atenção Básica, Carla Back, o leite materno tem tudo que o bebê precisa até o sexto mês de vida. Nutrientes e anticorpos essenciais fazem com que o bebe que só recebe o leite materno não precise consumir chá, sucos ou água”, destaca. De fácil digestão, o leite materno promove um melhor crescimento e desenvolvimento dos bebês e também protege contra doenças, prevenindo alergias, anemia e infecções respiratórias, como a asma. Além disso, eles têm menos chance de se tornarem obesos ou com sobrepeso no futuro.

Ações de incentivo

Dia 25 de agosto as 16 horas – Pedágio no cruzamento da Avenida Guanabara com Bandeirantes. A ação tem como objetivo divulgar o apoio ao aleitamento materno e o evento Agosto Dourado

Dia 26 de agosto das 8 as 13 horas na Câmara Municipal, acontece o I Fórum Municipal sobre Aleitamento Materno.

Dia 27 de agosto, das 13 às 18 horas, no Oeste Plaza Shopping, acontece o II “Mamaço” de Andradina, um ato de apoio a amamentação.

Fórum Municipal

O fórum Municipal sobre Amamentação terá a participação especial de especialistas no assunto, com da Prefeitura Municipal de Andradina e da Clínica Íntegra Saúde

Karen de Andrade Lopes Avanço, especialista em nutrição materno infantil com o tema: Mitos e Verdades na Alimentação da Lactante

Stela Alberto Amorim da Cruz, especialista em Saúde da Mulher e consultora em amamentação, com o tema: O sucesso da Amamentação Está na Busca do Conhecimento

Nádia Elisa Evangelista de Freitas, especialista em ortodontia e ortopefia facial e funcional dos maxilares, com o tema: A Importância da Avaliação do Freio Lingual.

Thais Marques, especialista em Saúde da Família, com o tema: O Papel do Médico da Família no Incentivo ao Aleitamento Materno.