Chá do Fundo Social de Solidariedade foi um grande sucesso

ANDRADINA – O Chá Beneficente do Fundo Social de Solidariedade de Andradina foi um grande sucesso. Realizado na quinta-feira (11) no espaço Ortênsia Martos Alteliê que ficou repleto de participantes que se deliciaram com os quitutes e contribuíram para as ações assistenciais da entidade.

O chá repetiu o sucesso de todas as promoções do Fundo Social de Solidariedade, que tem a frente a 1ª Dama de Andradina Juçara Lopes. Estiveram presentes a 1ª dama de Araçatuba, Deomerce Damasceno e a secretária de Promoção e Assistência Social do Governo de Andradina, Silvana Silva.

Juçara Lopes agradeceu a colaboração de todas as voluntárias e comemorou o êxito do evento que vai ajudar a realização das obras sociais do fundo. Para Juçara, além de uma tarde de confraternização muito agradável, a atitude solidária de todos em favor de muitas famílias da nossa cidade foi o mais importante.

“O Fundo Social é um órgão de suma importância para o atendimento assistencial no município, já que tudo o que não pode ser atendido pelo poder público acaba batendo a porta do fundo. Ficamos felizes ao ver toda essa dedicação se transformar em ajuda real às pessoas”, disse Silvana Silva.