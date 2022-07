Cavalgada Entre Amigos acontece neste sábado

ANDRADINA – Em comemoração ao aniversário de 85 anos de Andradina o Governo de Andradina dá prosseguimento a sua programação especial e na manhã deste sábado (16) acontece um dos mais tradicionais eventos da “Terra do Rei do Gado”, a Cavalgada Entre Amigos que está em sua 10ª edição.

Para marcar uma década de tradição, a cavalgada, a 2ª maior do Estado de São Paulo, espera reunir mais de 2 mil cavaleiros e amazonas neste dia 16 de julho em um novo percurso, que sairá do prolongamento da Avenida Guanabara, seguindo pelas principais ruas da cidade até o Recinto de Exposições “Miguel Rodrigues da Silva” (Expoan). Os participantes terão ainda um almoço (adesão R$ 20,00) e show da dupla Marco Túlio & Luciano no recinto da Expoan.

Famílias inteiras desfilam o orgulho nato de pertencerem ao mundo do “homem do campo”, ainda muito forte na cultura do interior das cidades paulistas e por que não dizer de todo o país.

“Hoje a cavalgada é a mais tradicional festa popular Andradinense e ligada as nossas tradições. O retorno dela ao calendário de festejos de Andradina é uma honra para a cidade e coloca Andradina no mapa dos grandes eventos culturais do estado de São Paulo”, disse o Secretário de Esportes, Cultura, Lazer e Juventude, André Ricardo Lopes, presidente da Comissão de Festejos.

Confira também o calendário dos Festejos dos 85 anos de Andradina

16/07 – 6h – 10° Cavalgada Entre Amigos. Saída no prolongamento da Avenida Guanabara e chegada 12h00 no recinto Miguel Rodrigues da Silva (Expoan), com show da dupla Marco Tulio & Luciano.

Dia 23/07 – 8h – Campeonato de Futgol – Local: Estádio Municipal Evandro Brembatti Calvoso

Dia 24/07 – 8h – Copa de Basquete 3 – Local: Ginásio de Esportes Agenor Francisco da Cunha

28/07 – 19h30 – Missa do Agricultor – Local: Comunidade do Timborezinho Coração de Jesus

29/07 – 19:30 – Mostra Andradinense de Dança – ARTETUDE & Amigos (Reborn, Conexão Daniel´s, Legionários, Tekla,

Gislaine, Poli Studio A) Local: Centro Cultural Pioneiros de Andradina.

30/07 – 8h – 1° Torneio Municipal de Beach Tênnis. Inauguração do Projeto Arena Beach. Local: Arena Beach do Alto dos Ipês (Rua José Iarossi – caixa d´água)

30/07 – 19h30 – Apresentação da Orquestra ADIPAN e a Orquestra de Viola caipira Nego Viana “Homenagem a Andradina”. Local: Centro Cultural Pioneiros de Andradina

31/7 – 8h – 1° Encontro de Carros Antigos de Andradina. Local. Espaço Safira ao lado do shopping. Apresentação da Banda MD6

31/7 – 9h – Final da 1° Copa de Futebol Mini Campo “Marcelo Mariano”. Local ATC

Assessoria de Comunicação