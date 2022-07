Investigações recuperam máquina retroescavadeira furtada em área rural de Presidente Bernardes

Veículo estava sendo vendido na cidade de Birigui (SP), na região de Araçatuba (SP), pela quantia de R$ 150 mil.

PRESIDENTE BERNARDES – A Polícia Civil recuperou, na quarta-feira (13), uma máquina retroescavadeira que havia sido furtada no último fim de semana na zona rural de Presidente Bernardes (SP), na região de Presidente Prudente (SP).

Conforme as informações dos policiais, a vítima é de Paranavaí (PR) e havia locado o veículo para a realização de serviço de terraplanagem no Assentamento Santo Antônio, que fica na zona rural de Presidente Bernardes.

Os trabalhos tiveram início no dia 4 de julho em pequenas propriedades rurais daquela localidade, sob orientação do locatário. No entanto, na tarde do último sábado (9), o trabalho foi suspenso em razão do fim de semana e, ao retornar nesta segunda-feira (11), a vítima não encontrou a máquina e constatou o furto.

Os policiais receberam as informações do furto e deram início às investigações. Por meio de cruzamento de dados, descobriram que a máquina furtada estava sendo vendida na cidade de Birigui (SP), na região de Araçatuba (SP), pelo valor de R$ 150 mil.

A polícia foi, então, até o local indicado e conseguiu recuperar a máquina e deter a pessoa que oferecia a venda. A retroescavadeira foi reconhecida pela vítima, que a recebeu de volta.

Os fatos foram apresentados na Delegacia da Polícia Civil, em Birigui, e um homem, de 38 anos, foi preso pelo crime de receptação qualificada.

De acordo com o delegado responsável pelas investigações em Presidente Bernardes, Daniel Viudes, os objetivos iniciais das apurações foram alcançados, que eram os de encontrar e restituir a retroescavadeira à vítima. Além disso, será dada continuação às diligências policiais para desmantelar o esquema criminoso e eventualmente identificar os demais envolvidos.