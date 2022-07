Fichas para inscrição no Campeonato Amador Society já estão disponíveis no setor de Esportes

CASTILHO – O assessor municipal de Esportes, Sylvinho Black, informou que, desde o último dia 4, as fichas de inscrição para atletas interessados em participar do Campeonato Amador de Futebol Society já estão disponíveis no setor de Esportes da Prefeitura de Castilho. A competição é livre, podendo participar atletas com idade a partir dos 16 anos.

Os interessados devem procurar o setor em horário comercial, até o próximo dia 20 de julho, mesma data limite marcada para recebimento das mesmas já preenchidas pelas equipes. A reunião que definirá chaves da competição está marcada para as 19h do dia 22 de julho, no próprio setor de Esportes.

A competição que será realizada no gramado do Centro Comunitário do bairro Leão I, premiará os três times que mais se destacarem com troféus e medalhas. As disputas começam no próximo dia 23 no período da tarde e no dia 24, no período da manhã.