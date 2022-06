Amigos da Bola e Família Marini dão show de solidariedade em prol ao Asilo e Camor

ANDRADINA – O Asilo São Vicente de Paula, localizado no bairro Pereira Jordão e a CAMOR – Casa do Morador de Rua de Andradina, na Vila Messias, receberam uma goleada de solidariedade da Família Marini, das equipes Amigos da Bola e JREC Franco, ao realizarem amistosos no ultimo sábado, 18, com arrecadação de dezenas de cestas básicas e fraldas geriátricas distribuídas para estas duas entidades do município.

O placar final nos dois amistosos, nas categorias novos e veteranos, foi o que menos importou e ficou registrada uma goleada de solidariedade em prol ao Asilo e à Camor. Aliás, mais uma vez o coordenador do evento, Rodrigo Sampaio Marini, o “Digão”, disse que ficou muito feliz que todos tenham atendido seu chamamento e conseguido arrecadar esse grande número de doações.

ENTIDADES AGRADECEM

CAMOR

A presidente da CAMOR – Casa do Morador de Rua de Andradina, Renata Gava, foi a primeira a usar a palavra e agradecer aos envolvidos nesse show de solidariedade. Também usou sua rede social e postou outro agradecimento:

“Obrigada ao times Amigos da Bola e JREC Franco. Agradecimento especial : Rodrigo Sampaio Marini (Digão), Família Marini, Família Feliz, Marcos Sanches, o “Casquinha”, presidente do Nosso Clube Guaporé, que cedeu o espaço mais uma vez para a rwalização dos amistosos, Jail Brasil, João e Carlos Wesley Antero .

Gratidão e Esperança!!!

ASILO

O presidente do Asilo São Vicente de Paulo, Maurício, também usou da palavra para agradecer tão importante ação de solidariedade mais uma vez em cabeçada pela equipe Amigos da Bola. “Vocês não são só Amigos da Bola”, você são amigos dos mais necessitados, das entidades que procuram por vocês e estão sempre prontos a ajudar. Mais uma vez meu muito obrigado”, concluiu o presidente.