Guarani derrota o Santo Antônio na abertura da Copa Life de Futebol Máster

ANDRADINA – A equipe Amigos do Guarani conquistou uma importantíssima vitória por 4 a 3 frente ao tradicional Santo Antônio, na abertura da Copa Life de Futebol Master, categoria 40 anos, em partida realizada na noite de sexta-feira, 24, no clube Cecam – Centro Esportivo, Cultural e Assistencial Augusto Mariani. Toda a competição será realizada nessa praça esportiva.

O JOGO

Contando com grandes jogadores dos dois lados, que já atuaram em equipes nacionais e internacionais, além de outras de destaque amador na cidade de Andradina, sabia-se que seria uma grande partida, por isso torcedores compareceram em peso ao Cecam para assistirem a partida e o Santo Antônio começou melhor, dominando as ações de todo o primeiro tempo, abrindo uma diferença confortável de 3 a 1, porém, a mexida em algumas peças “colaborou” para com o resultado final do jogo.

As alterações promovidas pelo treinador “Clovão” acabaram não correspondendo ao momento “quente” do jogo e acabou contribuindo para que o Amigos do Guarani, treinado por Vicente Oliveira, viesse para cima e o empate foi questão de tempo. Com jogadas proporcionadas pelos “substitutos”, o Guarani fez dois belos gols e acabou virando o placar a seu favor com Claudemir, o “Alemãozinho”, em falhas de marcação do adversário.

Mas ainda dá tempo para o Santo Antônio se recuperar na competição, já que todos jogarão contra todos e os quatro melhores colocados fazem a semifinal da competição. Por isso ainda dá tempo de corrigir o que deu errado e mais pra frente mostrar que é uma grande equipe, provando o valor de todos que estão inscritos.