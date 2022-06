Três homens são multados em R$ 78 mil por maus tratos a animais silvestres

ANDRADINA – Três pessoas foram autuadas em flagrante por maus tratos a animais nativos e aves exóticas na última terça-feira, 14, no Loteamento Quinta dos Castanheiras, bairro Santa Cecília, em Andradina, durante uma ação da Polícia Civil, com apoio da Polícia Ambiental.

Policiais ambientais foram até uma residência em apoio à Polícia Civil para constatação de crime contra a fauna de maus tratos a animais. No local foram identificados 17 Canários Belga, uma Calopsita, um Mandarim, um Papagaio, quatro Tigre d’água (da mesma espécie de tartarugas, porém são cágados), e dois Jabutis, em condições inadequadas e sem autorização do órgão competente.

Foram tomadas as providências administrativas contra três infratores, que assumiram a posse dos animais, sendo o primeiro infrator autuado no valor de R$ 6mil responsável pelos Jabutis, o segundo autuado no valor de R$ 15 mil responsável pelo papagaio e os tigres d’agua e o terceiro no valor de R$ 57 mil pelos pássaros canários belga, calopsita e o mandarim.

Os animais e aves foram apreendidos pelo 2° Distrito Policial de Andradina e, por não terem um local adequado para sua destinação, os autuados ficarm com seus fiéis depositários.