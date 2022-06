Desocupado furta bike em Pereira para voltar à Andradina e acaba preso

PEREIRA BARRETO – Seria cômico, se não fosse trágico o fato do desocupado T. N. S., de 34 anos, residente no bairro Santa Cecília, em Andradina, ter sido preso pela Polícia Militar na noite do último dia 09, acusado de furtar uma bicicleta em Pereira Barreto para retornar para Andradina, horas depois de ganhar o benefício da justiça depois de também ser preso, porém por tráfico de drogas. Encaminhado ao plantão de Pereira Barreto, e recolhido à cadeia local.

A prisão do acusado aconteceu durante patrulhamento de Força Tática pela rodovia SP 627/310, altura do km 15, quando a equipe com 1º Sgt Fagundes, Cb Richard e Cb Cebalos, avistou uma pessoa empurrando uma bicicleta que, ao perceber a presença da PM, tentou dissimular sua presença para evitar chamar atenção, levantando suspeita e consequente abordagem nele.

Durante entrevista, os policiais militares verificaram que a pessoa abordada (criminal por tráfico e furto) estava com destino à cidade de Andradina em uma bicicleta marca KRS, nº 4774, cor cinza, aro 29, que havia acabado de furtar pela cidade de Pereira Barreto.

O agora detido informou ainda que havia sido preso na quarta-feira, 08, acusado de tráfico de drogas em Andradina e ao ser liberado em audiência de custódia em Pereira Barreto, furtou a bicicleta para voltar até a sua casa, em Andradina.

Com apoio fundamental dos policiais de Pereira Barreto, Cb PM Gardim e Cb PM Venâncio, a vítima foi localizada, confirmando o furto.

O acusado, a bicicleta e a vítima foram encaminhadas ao Plantão Policial de Pereira Barreto, onde foi autuado em flagrante por furto e recolhido novamente na carceragem local, de onde havia acabado de sair, permanecendo preso, à disposição da Justiça.